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Самый молодой с "Азовстали". На фронте погиб освобожденный из плена Назарий "Гренка" Гринцевич

Вторник 07 мая 2024 15:48
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Самый молодой с "Азовстали". На фронте погиб освобожденный из плена Назарий "Гренка" Гринцевич Вечная память герою (фото: facebook.com/misto.vin)
Автор: Ирина Костенко

На фронте погиб самый молодой защитник "Азовстали" - освобожденный из российского плена 21-летний винничанин Назарий Гринцевич с позывным "Гренка".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой выдающейся личности и его жизненном пути.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Natali Red и газеты "Місто" в Facebook, "Суспільне".

Сообщение о гибели

О трагическом событии сообщила автор цифрового контента Natali Red в Facebook

"На войне погиб один из самых молодых защитников Мариуполя, боец бригады АЗОВ Назарий Гринцевич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в 2022 году "Гренка" три месяца вместе с побратимами держал оборону Мариуполя, попал в плен. После освобождения вернулся в войско".

"В АЗОВе основал подразделение "Контакт 12", где был командиром взвода оптических наблюдателей. 10 марта Назарию исполнился 21 год. Вечная память!" - подытоживается в публикации.

Самый молодой с &quot;Азовстали&quot;. На фронте погиб освобожденный из плена Назарий &quot;Гренка&quot; Гринцевич

Пост Natali Red (скриншот: facebook.com/Natali Red)

Информацию о гибели защитника Украины подтвердили, к сожалению, и источники ряда украинских СМИ.

Жизнь и достижения Назария "Гренки" Гринцевича

Еще до своего совершеннолетия Назарий Гринцевич тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". Там он потом и остался - служить и защищать Родину.

Полномасштабную войну юноша встретил в Мариуполе. В течение трех месяцев удерживал вместе с побратимами легендарный металлургический комбинат "Азовсталь".

В этот же период, защищая город от захватчиков, встретил он и свой 19-й день рождения.

Назарий находился в строю, пока не поступил приказ высшего военного командования насчет сохранения жизни личного состава подразделений, находившихся на "Азовстали".

Затем был плен. "Гренку" на протяжении более четырех месяцев держали в колонии оккупированной так называемой "ДНР".

21 сентября 2022 года его и еще 215 украинских военнопленных освободили из российского плена в пределах большого обмена.

Самый молодой с &quot;Азовстали&quot;. На фронте погиб освобожденный из плена Назарий &quot;Гренка&quot; Гринцевич

Назарий Гринцевич (скриншот: youtube.com/@viddushivdushu)

После возвращения домой юноша неоднократно отмечал, что на войне самое главное - характер и мотивация. Для него мотивацией было - иметь возможность приезжать в свободный родной город - Винницу.

Чтобы ускорить победу Украины, Назарий вернулся на службу и стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

10 марта 2024 года юному, но невероятно мужественному бойцу за украинскую независимость, исполнился 21 год.

"Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину", - именно такие слова "Гренки" могут навсегда остаться в памяти его родных, друзей и побратимов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о 10-летней обороне Авдеевки.

Читайте также, что известно о расстреле украинских пленных в Авдеевке и Веселом.

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