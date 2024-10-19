В самом модном цвете сезона: Маша Ефросинина продемонстрировала стильный лук со стеганым пальто

Как известно, тренд осени 2024 года - цвет бургунди . Его можно добавить в свой гардероб в виде аксессуаров и обуви или же составить трендовый лук из вещей такого оттенка.

Ведущая следит за модой и имеет свой собственный стиль, а также делится со своими подписчиками в соцсети Instagram фото в трендовых образах с различных мероприятий, отдыха и повседневной жизни.

На днях Ефросинина опубликовала видео в модном луке.

Телеведущая выбрала для прогулки по улицам столицы трендовое стеганое пальто в цвете бургунди. Отметим, что стеганые куртки и пальто сейчас на пике популярности, так как это не только модная, но и практичная верхняя одежда на осень.

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Свой образ телезвезда дополнила лосинами насыщенного винного оттенка в тон к пальто, а также лонгсливом и клетчатой рубашкой. Получился стильный многослойный лук.

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Завершали расслабленный лук белые кроссовки. Это удобная обувь на каждый день, которую можно стилизовать как с кежуал-образами, так и с более классическими.

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Почему бургунди - тренд осени 2024 года

Винный цвет или, как его еще называют, бургунди - горячий тренд сезона осень-зима 2024-2025. Именно этот цвет часто ассоциируется с осенью, но в то же время добавит образам элегантности и утонченности. Дизайнеры и стилисты рекомендуют создавать монохромные образы в этом цвете.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако сделать лук более интересным можно за счет сочетания различных материалов и текстур. Или сочетать этот оттенок с серым, черным, темно-синим, коричневым и бежево-молочным.

Варианты образов на осень (коллаж: РБК-Украина)