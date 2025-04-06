Наймодніший плащ на весну 2025: дружина Позитива показала стильний образ

Як Юлія Сахневич носить тренч

Для прогулянки з 3-місячною донькою Марією Юлія Сахневич обрала класичний довгий тренч світло-бежевого відтінку. Як відомо, це різновид двобортного плаща, для якого характерна наявність погонів, відкладного коміра, пояса і розрізу ззаду. Зазначимо, що в трендах 2025 року також укорочені тренчі.



Юлія Сахневич показала модний тренч (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Під плащ молода мама одягла білий лонгслів і широкі джинси пісочного відтінку. Завершити стильний лук вона вирішила білими кедами на масивній підошві, кепкою сірого кольору і шкіряним рюкзаком коричневого відтінку.



Дружина Позитиву показала верхній одяг на весну 2025 (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Які образи можна скласти з тренчем

Романтичний образ

Одягайте сукню міді з квітковим принтом або однотонну сукню, черевики на підборах або кросівки. Додайте в образ акценти: мінімалістичну сумку і тонкі прикраси, як-от сережки або каблучки.

Цей лук ідеальний для прогулянок містом або для романтичного побачення. Бежевий тренч чудово поєднується з легкими сукнями, додаючи образу елегантності.

Складний багатошаровий образ

Одягайте тренч, затишний кашеміровий светр, широкі штани і довгий шарф. Як акценти підберіть яскраві аксесуари, наприклад, шапку в тон тренчу або контрастні черевики.

Такий образ підійде для прохолодної весни, коли можна поєднувати текстури і шари одягу для максимального комфорту.

Класичний міський стиль

Підберіть вузькі джинси або штани, білу сорочку, чорні черевики або човники. Не забудьте про деталі: сумку через плече і мінімалістичні прикраси.

Класика, яка пасує для роботи, зустрічей із друзями або прогулянок містом. Бежевий тренч надає вишуканості будь-якому вбранню.



Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)