Самый модный плащ на весну 2025: жена Позитива показала стильный образ

Как Юлия Сахневич носит тренч

Для прогулки с 3-месячной дочерью Марией Юлия Сахневич выбрала классический длинный тренч светло-бежевого оттенка. Как известно, это разновидность двубортного плаща, для которого характерно наличие погонов, отложного воротника, пояса и разреза сзади. Отметим, что в трендах 2025 также укороченные тренчи.



Юлия Сахневич показала модный тренч (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Под плащ молодая мама надела белый лонгслив и широкие джинсы песочного оттенка. Завершить стильный лук она решила белыми кедами на массивной подошве, кепкой серого цвета и кожаным рюкзаком коричневого оттенка.



Жена Позитива показала верхнюю одежду на весну 2025 (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Какие образы можно составить с тренчем

Романтичный образ

Надевайте платье миди с цветочным принтом или однотонное платье, ботинки на каблуке или кроссовки. Добавьте в образ акценты: минималистичную сумку и тонкие украшения, такие как серьги или кольца.

Этот лук идеален для прогулок по городу или для романтичного свидания. Бежевый тренч прекрасно сочетается с легкими платьями, добавляя образу элегантности.

Сложный многослойный образ

Надевайте тренч, уютный кашемировый свитер, широкие брюки и длинный шарф. В качестве акцентов подберите яркие аксессуары, например, шапку в тон тренча или контрастные ботинки.

Такой образ подойдет для прохладной весны, когда можно сочетать текстуры и слои одежды для максимального комфорта.

Классический городской стиль

Подберите узкие джинсы или брюки, белую рубашку, черные ботинки или лодочки. Не забудьте про детали: сумку через плечо и минималистичные украшения.

Классика, которая подходит для работы, встреч с друзьями или прогулок по городу. Бежевый тренч придает изысканность любому наряду.



Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)