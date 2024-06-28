Наймодніший манікюр цього літа. 7 трендових ідей, які прикрасять ваші ручки (фото)

Літній манікюр не обов'язково має бути в кольорах сонця, моря та золотого піску. Цього року в тренди вирвалися зовсім інші дизайни, завдяки яким ви не тільки будете наймоднішою, а ще й підкреслите красу своїх ручок.
Яким кольором фарбувати нігті цього літа, а також якісь дизайни в тренді, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Цей дизайн вважається наймоднішим. Глянцева "втирка", яке перетворює нігті на справжні перлини, неймовірно популярна. Особливо вигідно такий ефект виглядає на молочній чи білій базі.
Стильний літній манікюр (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)
Якщо ви хочете більше яскравості, спробуйте дизайн, в якому потрібно об'єднати декілька відтінків. Підбирайте кольори так, щоб вони поєднувалися. Ідеальний варіант - ніжно-блакитний, бузковий, білий та рожевий. Все це потрібно покрити сяючим топом.
Стильний манікюр на літо (скриншот)
Цей дизайн ідеально підходить для літа, адже імітація мушлі та ніжні перлини точно нагадають усім про море та відпустку. Не бійтеся експериментувати, кольоровий френч все ще у тренді.
Не бійтеся привернути увагу до своїх ручок. Такий дизайн підкреслить ваш стиль і додасть настрою. Важливо лише дотримуватися модних віянь - ви можете вдало поєднати френч та лунки, а також додати прозорий гель, який дасть фруктам рельєф.
Яскравий манікюр для літа (фото: instagram.com/heygreatnails)
Ніжний дизайн підкреслить вашу витонченість. Обирайте максимально реалістичні наклейки або ж попросіть вашого нейл-майстра намалювати квіти в акварельній техніці.
Трендовий дизайн манікюру (фото: instagram.com/heygreatnails)
Ніщо не додасть вашим нігтям насиченого сяйва і відтінку металік, як "втирка". Використовуйте її на різному покритті, вона може дати цікаві відблиски і точно виглядатиме стильно.
Який манікюр зараз модний (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)
Якщо ви любите "однотон" або максимально нейтральні кольори, спробуйте такий дизайн. Підберіть декілька відтінків, вони повинні поєднуватися. І тоді ви отримаєте небанальний дизайн із цікавою "родзинкою".
До речі, раніше ми вже називали 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують весь образ.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінки нейл-блогерок з ніками "latelieroboutdesongles" та "heygreatnails".