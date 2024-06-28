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Самый модный маникюр этого лета. 7 трендовых идей, которые украсят ваши ручки (фото)

Какой маникюр сейчас в трендах (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Летний маникюр не обязательно должен быть в цветах солнца, моря и золотистого песка. В этом году в тренды вырвались совсем другие дизайны, благодаря которым вы не только будете самой модной, а еще и подчеркнете красоту своих ручек.

Каким цветом красить ногти этим летом, а также какие дизайны в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Этот дизайн считается самым модным. Глянцевая втирка, которая превращает ногти в настоящие жемчужины, невероятно популярна. Особенно выгодно такой эффект смотрится на молочной или белой базе.

Стильный летний маникюр (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)

Романтическое мерцание

Если вы хотите больше яркости, попробуйте дизайн, в котором нужно объединить сразу несколько оттенков. Подбирайте цвета так, чтобы они сочетались. Идеальный вариант - нежно-голубой, сиреневый, белый и розовый. Все это нужно покрыть сияющим топом.

Стильный маникюр на лето (скриншот)

Жемчуг и френч

Этот дизайн идеально подходит для лета, ведь имитация ракушек и нежные жемчужины точно напомнят всем о море и отпуске. Не бойтесь экспериментировать, цветной френч все еще в тренде.

Трендовый летний маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Яркие фрукты

Не бойтесь привлечь внимание к своим ручкам. Такой дизайн подчеркнет ваш стиль и добавит настроения. Важно лишь придерживаться модных веяний - вы можете удачно совместить френч и лунки, а также добавить прозрачный гель, который даст фруктам рельеф.

Яркий маникюр для лета (фото: instagram.com/heygreatnails)

Цветочный маникюр

Нежный дизайн подчеркнет ваше изящество. Выбирайте максимально реалистичные наклейки или же попросите вашего нейл-мастера нарисовать цветы в акварельно технике.

Трендовый дизайн маникюра (фото: instagram.com/heygreatnails)

Втирка

Ничто не добавит вашим ногтям насыщенного сияния и оттенка металлик, как втирка. Пробуйте ее на разном покрытии, она может дать интересные блики и точно будет выглядеть стильно.

Какой маникюр сейчас модный (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)

Стильный нюд

Если же вы любите "однотон" или максимально нейтральные цвета, попробуйте такой дизайн. Подберите несколько нюдовых оттенков, они должны сочетаться. И тогда вы получите небанальный дизайн с интересной "изюминкой".

Маникюр для загорелых рук (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)

К слову, ранее мы уже называли 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ.

Также стало известно, как сделать прическу с романтическими кудрями.

Во время написания материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страницы нейл-блогерш с никами "latelieroboutdesongles" и "heygreatnails".

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