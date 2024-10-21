Самый модный маникюр осени. 5 идей для коротких ногтей с яркими или нюдовыми оттенками (фото)

Многие думают, что дизайн маникюра для коротких ногтей всегда какой-то скучный и блеклый. Однако вы можете сделать свои ручки неотразимыми, ведь вариантов - трендовых, красивых эффектных - немало.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 идей осеннего маникюра, с которыми вы будете звездой этой осени.

Нюд с ярким акцентом

На коротких ногтях особенно эффектно смотрятся дизайны, которые визуально удлиняют пластину. И если вы любите нюдовые оттенки, попробуйте немного разнообразить свой маникюр - просто добавьте немного блесток и яркости, плавно растягивая цвет от кутикулы к свободному краю.

Модный маникюр на короткие ногти (скриншот)

Простая геометрия

Не стоит думать, что на коротких ногтях сложно уместить полноразмерный дизайн и что-то эффектное. Геометрические линии и приглушенные оттенки создают вау-эффект, а также будут прекрасно смотреться с осенними нарядами.



Осенний маникюр на короткие ногти (скриншот)

Трендовый леопард

Этот дизайн до сих пор остается одним из самых популярных. Более того, на коротких ногтях такой рисунок будет смотреться очень красиво, но не пошло. Не бойтесь украсить свои ручки дерзким принтом!



Леопардовый дизайн маникюра на квадратные ногти (фото: instagram.com/thegelhouse)

Кровавый красный

Несомненно, этой осенью вы будете самой модной, если покроете ногти тем самым идеальным красным. Феномен этого цвета в том, что он прекрасно выглядит на ногтях любой длины и при этом всегда привлекает внимание.

Красный маникюр (фото: instagram.com/thegelhouse)

Яркий однотон

Не удивляйтесь, но насыщенные цвета не только для лета. Яркий мятный оттенок поднимет вам настроение в холода, а также добавит акцентную изюминку к вашему стильному "луку".

Яркий маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/thegelhouse)