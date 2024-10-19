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Як зробити трендовий макіяж в стилі Old money: блогерка поділися лайфхаками

Субота 19 жовтня 2024 16:41
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Як зробити трендовий макіяж в стилі Old money: блогерка поділися лайфхаками Як зробити макіяж (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Макіяж для багатьох - це спосіб самовиразитися. І якщо ви вже робили макіяж, як у американської телезірки та інста-діви Кім Кардашьян, цього разу поекспериментуйте зі стилем Old money, який зараз у тренді.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким у Instagram поділилася блогерка daria_piasta, розповідає про всі лайфхаки, як його зробити.

Що таке стиль Old money

Old money - стиль одягу, який сформувався у XX столітті серед династій багатих людей. Це були представники відомих прізвищ, які мали титули та владу.

Основні характеристики стилю:

1. Комфорт, стриманість та елегантність у виборі одягу та аксесуарів.

2. Нейтральна палітра кольорів - у старих стилях одягу немає місця яскравим або кислотним відтінкам.

3. Натуральні тканини: бавовна, шерсть, шовк, кашемір, льон та шкіра.

4. Акцентні аксесуари: це може бути гарний ремінь чи пояс, лаконічна брендова сумка, наручний годинник, класичні сонцезахисні окуляри, шовкова хустка.

Макіяж у стилі Old money

Цей макіяж передбачає нейтральні відтінки з легким акцентом на очі чи губи.

Спочатку наносимо тональний крем з ефектом сяючої шкіри, потім додаємо під очі консилер - щоб приховати синці під ними. Розтушовуємо пензликом.

Потім, як зазначила блогерка, наносимо пудру - тут усе стандартно.

Далі приступаємо до контурингу. Так як у макіяжі Old money багато коричневих відтінків, змішуємо бронзер та скульптор. Наносимо на вилиці щільним шаром.

Не забуваємо про рум'яна і хайлайтер.

Потім приступаємо до макіяжу брів - вони мають бути максимально натуральними. Спочатку промальовуємо їх олівцем, а потім проводимо зверху воском і спеціальною щіточкою.

Для очей використовуємо ту саму палетку для контурингу, змішуємо бронзер і скульптор, наносимо на рухливу повіку.

За допомогою коричневого олівця промальовуємо міжвійку та малюємо стрілку, яку "витягуємо" за допомогою пензля. Потім наносимо туш.

Макіяж губ теж робимо у коричневих відтінках - виділяємо губи олівцем, а потім недбало розтушовуємо пальцем. На центр губ наносимо помаду.

Раніше ми розповіли, які тренди макіяжу 80-х повертаються в моду восени 2024 року.

Також подивіться, як зробити макіяж зі стрілками.

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