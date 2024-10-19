Як зробити трендовий макіяж в стилі Old money: блогерка поділися лайфхаками
Макіяж для багатьох - це спосіб самовиразитися. І якщо ви вже робили макіяж, як у американської телезірки та інста-діви Кім Кардашьян, цього разу поекспериментуйте зі стилем Old money, який зараз у тренді.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким у Instagram поділилася блогерка daria_piasta, розповідає про всі лайфхаки, як його зробити.
Що таке стиль Old money
Old money - стиль одягу, який сформувався у XX столітті серед династій багатих людей. Це були представники відомих прізвищ, які мали титули та владу.
Основні характеристики стилю:
1. Комфорт, стриманість та елегантність у виборі одягу та аксесуарів.
2. Нейтральна палітра кольорів - у старих стилях одягу немає місця яскравим або кислотним відтінкам.
3. Натуральні тканини: бавовна, шерсть, шовк, кашемір, льон та шкіра.
4. Акцентні аксесуари: це може бути гарний ремінь чи пояс, лаконічна брендова сумка, наручний годинник, класичні сонцезахисні окуляри, шовкова хустка.
Макіяж у стилі Old money
Цей макіяж передбачає нейтральні відтінки з легким акцентом на очі чи губи.
Спочатку наносимо тональний крем з ефектом сяючої шкіри, потім додаємо під очі консилер - щоб приховати синці під ними. Розтушовуємо пензликом.
Потім, як зазначила блогерка, наносимо пудру - тут усе стандартно.
Далі приступаємо до контурингу. Так як у макіяжі Old money багато коричневих відтінків, змішуємо бронзер та скульптор. Наносимо на вилиці щільним шаром.
Не забуваємо про рум'яна і хайлайтер.
Потім приступаємо до макіяжу брів - вони мають бути максимально натуральними. Спочатку промальовуємо їх олівцем, а потім проводимо зверху воском і спеціальною щіточкою.
Для очей використовуємо ту саму палетку для контурингу, змішуємо бронзер і скульптор, наносимо на рухливу повіку.
За допомогою коричневого олівця промальовуємо міжвійку та малюємо стрілку, яку "витягуємо" за допомогою пензля. Потім наносимо туш.
Макіяж губ теж робимо у коричневих відтінках - виділяємо губи олівцем, а потім недбало розтушовуємо пальцем. На центр губ наносимо помаду.
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