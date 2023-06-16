Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Мода на купальники так само мінлива, як на одяг, взуття, аксесуари. Якщо ви ще не купили пляжне вбрання, саме час дізнатися про головні тренди 2023 року.
Своїми ідеями в Instagram поділилася стилістка Ната Москаленко.
Класичні бікіні ще ніколи і нікого не підводили. Оберіть моноколір, топ і трусики на тонких бретельках і точно не помилитеся.
Крупні квіткові мотиви цього року присутні скрізь: на сукнях, чокерах, взутті. І от добрались вони й до купальників.
Купальники з шнурівками не залишають тренди. Такі моделі виглядають незвично, ефектно, й точно привертають увагу.
Металеві вставки дуже актуальні цього року і з приходом літа цей тренд перейшов і до пляжного одягу.
Знову-таки метал! Але цього разу у тканині. Сяючі сріблясті, золотисті чи бронзові купальники точно зроблять вас королевою пляжу.
Так само як і в сукнях такий топ з бретелями чи без них дуже актуальний і в купальниках.
Дуже на часі цього літа мінімалістичні купальники в стилі 90-х. Оберіть цільну модель монокольору, бажано світлого.
Купальники з V-подібними зав'язками точно виділить вас серед інших відвідувачів пляжу.
Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko
Раніше ми писали про дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім.
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