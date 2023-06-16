Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Класика

Класичні бікіні ще ніколи і нікого не підводили. Оберіть моноколір, топ і трусики на тонких бретельках і точно не помилитеся.

Квіти

Крупні квіткові мотиви цього року присутні скрізь: на сукнях, чокерах, взутті. І от добрались вони й до купальників.

Шнурівки

Купальники з шнурівками не залишають тренди. Такі моделі виглядають незвично, ефектно, й точно привертають увагу.

Металеві елементи

Металеві вставки дуже актуальні цього року і з приходом літа цей тренд перейшов і до пляжного одягу.

Сяяння

Знову-таки метал! Але цього разу у тканині. Сяючі сріблясті, золотисті чи бронзові купальники точно зроблять вас королевою пляжу.

Топ бандо

Так само як і в сукнях такий топ з бретелями чи без них дуже актуальний і в купальниках.

Мінімалізм

Дуже на часі цього літа мінімалістичні купальники в стилі 90-х. Оберіть цільну модель монокольору, бажано світлого.

V-купальники

Купальники з V-подібними зав'язками точно виділить вас серед інших відвідувачів пляжу.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko