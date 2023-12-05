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Наймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стиліста

Вівторок 05 грудня 2023 16:08
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Наймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стиліста Які хутряні речі в моді цієї зими (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Хутро - це унікальний одяг, який, за умови правильного вибору, дає неймовірну впевненість у собі кожній жінці. Варто знати, які речі у моді цього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.

Які хутряні речі в моді

Останні кілька сезонів хутряні речі набули неабиякої популярності.

"Якщо говорити про більш носибельні тренди, то це, звичайно, верхній одяг: шуби з овчини, еко та вінтажне хутро. Здебільшого переважають лаконічні моделі різної довжини від кроп моделей до максі", - каже стиліст.

Також дуже актуальними є аксесуари з текстурою хутра: сумки, взуття та головні убори.

Під час вибору шуби, якщо вона у вас не десята за рахунком, дуже важливо розуміти, як часто і куди ви будете її носити.

Як правило, хутро обирають сильні жінки, упевнені у своїй сексуальності, а шкіра ще яскравіше підкреслює силу характеру. Це можуть бути шкіряні легінси, плаття або спідниця в поєднанні з полушубком.

Наймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаНаймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаНаймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаНаймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаНаймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаНаймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаНаймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стилістаСтильні хутряні речі (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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