Наймодніші хутряні речі зими, які зроблять вас королевою: фотоприклади від стиліста
Хутро - це унікальний одяг, який, за умови правильного вибору, дає неймовірну впевненість у собі кожній жінці. Варто знати, які речі у моді цього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.
Які хутряні речі в моді
Останні кілька сезонів хутряні речі набули неабиякої популярності.
"Якщо говорити про більш носибельні тренди, то це, звичайно, верхній одяг: шуби з овчини, еко та вінтажне хутро. Здебільшого переважають лаконічні моделі різної довжини від кроп моделей до максі", - каже стиліст.
Також дуже актуальними є аксесуари з текстурою хутра: сумки, взуття та головні убори.
Під час вибору шуби, якщо вона у вас не десята за рахунком, дуже важливо розуміти, як часто і куди ви будете її носити.
Як правило, хутро обирають сильні жінки, упевнені у своїй сексуальності, а шкіра ще яскравіше підкреслює силу характеру. Це можуть бути шкіряні легінси, плаття або спідниця в поєднанні з полушубком.
Стильні хутряні речі (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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