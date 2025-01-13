Наймодніше взуття 2025 року. Стилістка назвала головні тренди, з якими ви будете сяяти

Обрати зручне та трендове взуття непросто, адже варіантів дуже багато. Втім, вже відомо, які саме чобітки та туфлі можна купувати саме на цей рік.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Олену Шевченко, яка показала в Instagram наймодніше взуття, розповідає, що носити аби стати наймоднішою.
Стилістка перерахувала чимало варіантів, які будуть дуже модними. Серед них ви можете обрати як екстравагантне, так і повсякденне взуття.
Тренди цього року:
Якщо ви прагнете знайти взуття, яке буде не лише модним, а ще й зручним, врахуйте наступні поради:
До слова, раніше ми називали головні тренди манікюру на 2025 рік.
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