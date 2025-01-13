Самая модная обувь 2025 года. Стилист назвала главные тренды, с которыми вы будете сиять

Выбрать удобную и трендовую обувь непросто, ведь вариантов очень много. Впрочем, уже известно, какие именно сапожки и туфли можно покупать именно на этот год.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилиста Елену Шевченко, которая показала в Instagram самую модную обувь, рассказывает, что носить, чтобы стать самой модной.
Стилист перечислила немало вариантов, которые будут очень модными. Среди них вы можете выбрать как экстравагантную, так и повседневную обувь.
Тренды этого года:
Если вы хотите найти обувь, которая будет не только модной, но и удобной, учтите следующие советы:
К слову, ранее мы называли главные тренды маникюра на 2025 год.
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