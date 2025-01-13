Самая модная обувь 2025 года. Стилист назвала главные тренды, с которыми вы будете сиять

Какую обувь покупать на зиму и весну

Стилист перечислила немало вариантов, которые будут очень модными. Среди них вы можете выбрать как экстравагантную, так и повседневную обувь.

Тренды этого года:

ботфорты с широким голенищем - эту обувь стилистка назвала акцентной и драматической

скульптурная танкетка - очень необычный вариант, но не следует рассчитывать, что такая обувь будет удобной

броги - классические сапоги, которые можно сделать очень эффектными благодаря контрастным шнуровкам и металлическим деталям

высокие сапоги до колена - по словам Шевченко, это "базовый must-have", который сделает любой образ дороже, а ноги - длиннее"

анималистический принт - выбирайте обувь с имитацией зебры, леопарда, змеиной кожи

вьетнамки - в тренды ворвется обновленная версия с толстой подошвой и фактурными ремешками

корсетная обувь - выбирайте босоножки и ботильоны с ремешками и шнуровкой, это очень удачный вариант

лакированная обувь - беспроигрышный вариант

байкерские ботинки - такую обувь можно сочетать даже с нежными платьями

таби - необычные "копытца", которые наделали шума в прошлых сезонах, снова будут модными

обувь с мехом - конечно, речь идет об имитации и экологических вариантах.

Как подобрать удобную обувь

Если вы хотите найти обувь, которая будет не только модной, но и удобной, учтите следующие советы: