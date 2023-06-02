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Наймодніше тістечко 2023: готуємо вдома японські моті без випічки

Як приготувати японське тістечко моті (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Японське тістечко моті з різними смаками стало хітом 2023 року, з'явившись в українських кав'ярнях. Якщо там воно коштує гривень 60, то вдома ви зможете його приготувати значно дешевше. Та ще й швидко і з сезонною полуницею.

Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.

Інгредієнти:

  • Вода - 360 мл
  • Цукор - 70 г
  • Борошно з клейкого рису - 320 г
  • Соняшникова олія - 40 мл
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Ванілін - 0,5 г
  • Барвник
  • Кукурудзяний крохмаль - 15 г
  • Кисломолочний сир - 300 г
  • Згущенка - 70 г
  • Полуниця - 200 г (11 штук)

Покрокове приготування

В миску налийте воду і насипте цукор. Додайте клейке рисове борошно і замісіть тісто за консистенцією, як густа сметана.

Потім додайте олію, кілька крапель водорозчинного барвника, а також ванілін для аромату.

Перекладіть масу в антипригарний посуд і прогрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи.

За кілька хвилин, коли маса почне загустівати, зменшіть вогонь і продовжіть варити помішуючи на маленькому вогні.

Замісіть лопаткою густе тісто, схоже на пластилін. Згорніть його в кульку, загорніть в плівку і залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.

Приготуйте начинку: до сиру додайте сире згущене молоко, змішайте блендером. Підготуйте полуницю.

Тісто скрутіть в ковбаску і поділіть на 11 частин, скатайте кульки. Посипте робочу поверхню кукурудзяним крохмалем.

Розкатайте кожну кульку в пласт, покладіть спочатку сирну масу, потім цілу полуницю, зверху знову сир.

Загорніть зверху тістом і сформуйте тістечко у формі кулі. Так зробіть 11 тістечок. Охолодіть їх протягом години в холодильнику.

Наші модні тістечка моті готові!

Раніше кулінарка розповіла також, як приготувати пісочне печиво буквально "з нічого".

Крім того дізнайтеся, чи обов'язково просіювати борошно для випічки.

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