Наймодніше тістечко 2023: готуємо вдома японські моті без випічки

Японське тістечко моті з різними смаками стало хітом 2023 року, з'явившись в українських кав'ярнях. Якщо там воно коштує гривень 60, то вдома ви зможете його приготувати значно дешевше. Та ще й швидко і з сезонною полуницею.
Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.
В миску налийте воду і насипте цукор. Додайте клейке рисове борошно і замісіть тісто за консистенцією, як густа сметана.
Потім додайте олію, кілька крапель водорозчинного барвника, а також ванілін для аромату.
Перекладіть масу в антипригарний посуд і прогрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи.
За кілька хвилин, коли маса почне загустівати, зменшіть вогонь і продовжіть варити помішуючи на маленькому вогні.
Замісіть лопаткою густе тісто, схоже на пластилін. Згорніть його в кульку, загорніть в плівку і залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
Приготуйте начинку: до сиру додайте сире згущене молоко, змішайте блендером. Підготуйте полуницю.
Тісто скрутіть в ковбаску і поділіть на 11 частин, скатайте кульки. Посипте робочу поверхню кукурудзяним крохмалем.
Розкатайте кожну кульку в пласт, покладіть спочатку сирну масу, потім цілу полуницю, зверху знову сир.
Загорніть зверху тістом і сформуйте тістечко у формі кулі. Так зробіть 11 тістечок. Охолодіть їх протягом години в холодильнику.
Наші модні тістечка моті готові!
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