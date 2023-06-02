Самое модное пирожное 2023: готовим дома японские моти без выпечки

Ингредиенты:

Вода - 360 мл

Сахар - 70 г

Мука из клейкого риса - 320 г

Подсолнечное масло - 40 мл

Соль – 1/4 ч. л.

Ванилин – 0,5 г

Краситель

Кукурузный крахмал – 15 г

Творог – 300 г

Сгущенка – 70 г

Клубника - 200 г (11 штук)

Пошаговое приготовление

В миску налейте воду и насыпьте сахар. Добавьте клейкую рисовую муку и замесите тесто по консистенции, как густая сметана.

Затем добавьте растительное масло, несколько капель водорастворимого красителя и ванилин для аромата.

Переложите массу в антипригарную посуду и прогревайте на среднем огне, постоянно помешивая.

Через несколько минут, когда масса начнет загустевать, убавьте огонь и продолжите варить помешивая на маленьком огне.

Замесите лопаткой густое тесто, похожее на пластилин. Сверните его в шарик, заверните в пленку и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Приготовьте начинку: к творогу добавьте сырую сгущенку, смешайте блендером. Подготовьте клубнику.

Тесто сверните в колбаску и поделите на 11 частей, скатайте шарики. Посыпьте рабочую поверхность кукурузным крахмалом.

Раскатайте каждый шарик в пласт, положите сначала творожную массу, затем целую клубнику, сверху снова творог.

Заверните сверху тестом и сформируйте пирожное в форме шара. Так сделайте 11 пирожных. Охладите их в течение часа в холодильнике.

Наши модные пирожные моти готовы!