Самое модное пирожное 2023: готовим дома японские моти без выпечки
Японское пирожное моти с разными вкусами стало хитом 2023 года, появившись в украинских кофейнях. Если там оно стоит гривен 60, то дома вы сможете его приготовить значительно дешевле. Да еще быстро и с сезонной клубникой.
Рецептом поделилась кулинарка Лилия Цвит на своем канале YouTube.
Ингредиенты:
- Вода - 360 мл
- Сахар - 70 г
- Мука из клейкого риса - 320 г
- Подсолнечное масло - 40 мл
- Соль – 1/4 ч. л.
- Ванилин – 0,5 г
- Краситель
- Кукурузный крахмал – 15 г
- Творог – 300 г
- Сгущенка – 70 г
- Клубника - 200 г (11 штук)
Пошаговое приготовление
В миску налейте воду и насыпьте сахар. Добавьте клейкую рисовую муку и замесите тесто по консистенции, как густая сметана.
Затем добавьте растительное масло, несколько капель водорастворимого красителя и ванилин для аромата.
Переложите массу в антипригарную посуду и прогревайте на среднем огне, постоянно помешивая.
Через несколько минут, когда масса начнет загустевать, убавьте огонь и продолжите варить помешивая на маленьком огне.
Замесите лопаткой густое тесто, похожее на пластилин. Сверните его в шарик, заверните в пленку и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
Приготовьте начинку: к творогу добавьте сырую сгущенку, смешайте блендером. Подготовьте клубнику.
Тесто сверните в колбаску и поделите на 11 частей, скатайте шарики. Посыпьте рабочую поверхность кукурузным крахмалом.
Раскатайте каждый шарик в пласт, положите сначала творожную массу, затем целую клубнику, сверху снова творог.
Заверните сверху тестом и сформируйте пирожное в форме шара. Так сделайте 11 пирожных. Охладите их в течение часа в холодильнике.
Наши модные пирожные моти готовы!
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