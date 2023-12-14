Найменша квартира у Києві: як вона виглядає та скільки коштує

Найменша квартира в Києві

Найменша квартира у Києві з'явилася на вторинному ринку. Її площа складає всього 10,6 кв.м. Ця квартира знаходиться в одній з новобудов у Дніпровському районі столиці - на першому поверсі п'ятиповерхового будинку, збудованого в "нульових".

Квартира належить до економ-класу, але у ній є усе необхідне: кімната 6,9 кв.м, кухня 2 кв.м, санвузол -1,7 кв.м.

Варто зазначити, мінімальна площа однокімнатного житла складає 30 кв.м за Державними містобудівними нормами, але це житло фактично у три рази менше.

Будинок розташований поруч зі станцією метро Чернігівська, його було зведено на місці старого "Аварійного містечка", побудованого військовополоненими німцями після Другої світової війни. Зовсім поруч - парк Кіото та один зі столичних ТРЦ.

У самій квартирі зроблено сучасний та якісний ремонт, є часткове меблювання - міні-стінка з шафою та мийкою в кухонній зоні, а у ванні - туалет, душ та міні-ванна.

Ціна цієї квартири - 31,5 тисячі доларів, хоча у липні вона коштувала 27,5 тисяч доларів. Власник бажає продати квартиру, як "готовий орендний бізнес, що приносить стабільний пасивний дохід".

Найменша квартира в Києві (скриншоти)

А що ще можна купити за таку суму

Варто зазначити, що за таку ж саму суму можна купити квартири набагато більшої площі. Наприклад, зараз на ринку є квартира у Подільскому районі - на вулиці Івана Виговського.

Загальна площа - 29 кв.м. Кімната має 16 кв. м, кухня - 6 кв.м. Це квартира на 1 поверсі п'ятиповерхового панельного будинку, де зроблений косметичний ремонт. Поруч є школа, дитячий садочок. Недалеко ТРЦ Ретровіль та Сирецький дендрологічний парк. До метро Сирець - півгодини пішки або 10 хвилин транспортом. Вартість цієї квартири - 31 тисяча доларів.

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Або 1-кімнатна квартира по вулиці Мілютенка у Деснянському районі. Загальна площа - 25 кв.м. Кімната має 13 кв.м, кухня - 5 кв.м. Знаходиться ця квартира на 2 поверсі 9-поверхового панельного будинку. Ще є великий балкон, який тягнеться на кухню та кімнату, але він не засклений.

Поруч є лісопаркова зона, школа, садочок, зупинки транспорту, недалеко метро Чернігівська або Лісова. Власник готовий залишити навіть мебель.

Ця квартира також коштувала 31 тисячу доларів, але власник знизив ціну до 30 тисяч і готовий не тільки продати, але й обміняти на квартиру з більшою площею.

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На Олени Теліги в Шевченківському районі столиці можна купити 1-кімнатну квартиру на 7 поверсі 9-поверхового будинку. Вона має площу 23 кв.м, де кімната займає 14 кв.м, а кухня 5 кв.м.

Це будинок готельного типу з цегли. Вікна замінено на металопластикові, у квартирі є меблі. Поруч з домом вся необхідна інфраструктура, метро Дорогожичі - 15 хвилин пішки.

Вартість цієї квартири 30 тисяч доларів і власник також пропонує її як ідеальний варіант для здачі в оренду - по 7 тисяч гривень у місяць.

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