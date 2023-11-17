Скільки зараз коштує орендувати житло у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові

Ціни на оренду житла у великих містах трохи знизилися у порівнянні з початком осені. Зараз найдешевше орендувати житло можна у Харкові та Дніпрі, а найдорожче - у Львові.

Як змінилися ціни на оренду житла у листопаді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статистику Bird.

Оренда житла у Києві

У листопаді в столиці можна орендувати 1-кімнатну квартиру в середньому за 12500 гривень. Ще місяць назад ця сума була більша майже на 1 тисячу гривень.

Двокімнатну квартиру орендувати потягне близько 17200 гривень, трьох кімнатну - від 28 000 гривень.

Як зазначають у Bird, попит в кінці осені змінився у порівнянні з високим сезоном (серпень-вересень). Зараз у попиті "рідкісні квартири" - наприклад, однокімнатна на Золотих воротах з білими стінами та мінімальною кількістю меблів.

Переважно шукають квартири з великою вітальнею та спальнею - такі зараз у попиті й тому ціна не сильно впала. Ще 30% - це шукачі квартир з дітьми та тваринами. Але ринок може задовільнити приблизно тільки половину таких запитів.

Ціни на оренду житла у Києві (скриншот)

Оренда житла у Львові

Львів стабільно тримає ціни на оренду житла, хоча невеличке зниження від жовтня все ж таки спостерігається.

Ціна оренди однокімнатної - від 15000 гривень, двокімнатної - від 17000 гривень, трьох кімнатної - від 20000 гривень. Це на 1000-1500 дорожче, ніж було у липні, але трохи дешевше, ніж було у жовтні.

Ціни на оренду житла у Львові (скриншот)

Оренда житла в Одесі

Одеса так само тримає ціни на оренду житла без особливих змін, хіба трошки стало дешевше орендувати однокімнатну квартиру. Зараз за місяць власники хочуть 7500 гривень. На початку жовтня ця цифра сягала 8000 гривень.

Орендувати двокімнатну квартиру в Одесі обійдеться у 10000 гривень, Три кімнати - від 14000 гривень.

Ціни на оренду житла в Одесі (скриншот)

Оренда житла у Харкові

Найдешевша оренда житла зараз у Харкові. За останні місяці вартість оренди однокімнатної та двокімнатної квартири у ціні не зросла, а ось попит на трьох кімнатні - підріс на пару сотень гривень.

Однокімнатна - від 4000 гривень

Двокімнатна - від 6000 гривень

Три кімнати - від 8000 гривень

Ціни на оренду житла у Харкові (скриншот)

Оренда житла у Дніпрі

У порівнянні з вереснем 2023 року вартість оренди житла у Дніпрі підвищилася. Орендувати 1 кімнату обійдеться у 10800 гривень. За дві кімнати прийдеться віддати вже 16000 гривень, а три кімнати будуть коштувати - від 17200 гривень.

У загальному від вересня ціни на оренду збільшилися у середньому на 1500-2000 гривень.

Ціни на оренду житла у Дніпрі (скриншот)