Самая маленькая квартира в Киеве: как она выглядит и сколько стоит

Самая маленькая квартира в Киеве

Самая маленькая квартира в Киеве появилась на вторичном рынке. Ее площадь составляет всего 10,6 кв. Эта квартира находится в одной из новостроек в Днепровском районе столицы - на первом этаже пятиэтажного дома, построенного в "нулевых".

Квартира входит в эконом-класс, но в ней есть все необходимое: комната 6,9 кв.м, кухня 2 кв.м, санузел -1,7 кв.м.

Стоит отметить, что минимальная площадь однокомнатного жилья составляет 30 кв.м по Государственным градостроительным нормам, но это жилье фактически в три раза меньше.

Дом расположен рядом со станцией метро Черниговская, он был построен на месте старого "Аварийного городка", построенного военнопленными немцами после Второй мировой войны. Совсем рядом – парк Киото и один из столичных ТРЦ.

В самой квартире сделан современный и качественный ремонт, есть частичная меблировка - мини-стенка со шкафом и мойкой в кухонной зоне, а в ванной – туалет, душ и мини-ванна.

Цена этой квартиры – 31,5 тысячи долларов, хотя в июле она стоила 27,5 тысячи долларов. Владелец желает продать квартиру как "готовый арендный бизнес, приносящий стабильный пассивный доход".

Самая маленькая квартира в Киеве (скриншоты)

А что еще можно купить за такую сумму

Стоит отметить, что за такую же сумму можно купить квартиры гораздо большей площади. Например, сейчас на рынке есть квартира в Подольском районе - на улице Ивана Выговского.

Общая площадь - 29 кв.м. Комната имеет 16 кв. м, кухня - 6 кв.м. Это квартира на 1 этаже пятиэтажного панельного дома, где сделан косметический ремонт. Рядом есть школа, детский сад. Недалеко от ТРЦ Ретровиль и Сырецкого дендрологического парка. До метро Сырец - полчаса пешком или 10 минут транспортом. Стоимость этой квартиры - 31 тысяча долларов.

Скриншоты

Или 1-комнатная квартира по улице Милютенко в Деснянском районе. Общая площадь – 25 кв.м. Комната имеет 13 кв.м, кухня - 5 кв.м. Находится эта квартира на 2 этаже 9-этажного панельного дома. Еще есть большой балкон, который тянется на кухню и комнату, но он не застеклен.

Рядом есть лесопарковая зона, школа, садик, остановки транспорта, недалеко метро Черниговская или Лесная. Владелец готов оставить даже мебель.

Эта квартира также обошлась в 31 тысячу долларов, но владелец снизил цену до 30 тысяч и готов не только продать, но и обменять на квартиру с большей площадью.

Скриншоты

На Елены Телиги в Шевченковском районе столицы можно купить 1-комнатную квартиру на 7 этаже 9-этажного дома. Она площадью 23 кв.м, где комната занимает 14 кв.м, а кухня 5 кв.м.

Это дом гостиничного типа из кирпича. Окна заменены на металлопластиковые, в квартире есть мебель. Рядом с домом вся необходимая инфраструктура, метро Дорогожичи - 15 минут пешком.

Стоимость этой квартиры 30 тысяч долларов и владелец также предлагает ее как идеальный вариант для сдачи в аренду - по 7 тысяч гривен в месяц.

Скриншоты