Найлегший спосіб укорінити троянду з букета: садівники гарантують результат

Найлегший спосіб укорінити троянду

Садівники радять верхню частину троянди зрізати гострим ножем. Залишити живець довжиною приблизно 25 см і прибрати на ньому все листя.

Верхній зріз варто обробити воском, а нижній - трохи обрізати.

Далі укоріняти троянду можна двома варіантами:

Варіант 1

В 1 л води розчиніть 1 ч. л. меду. Занурте живці в розчин на 1/3 і залиште на 12 годин. Потім поставте живці у ємність з водою, так щоб вони були у воді наполовину.

Варіант 2

Живець поставте у воду і додайте 10 крапель свіжого соку алое. Простежте за рівнем води, вона повинна доходити до 1/2 живця.

Через 10 днів додайте ще 5-7 крапель соку алое.

Садівники кажуть, що виконуючи ці прості дії, ви зможете вкоренити будь-яку троянду, що сподобалася.

Як захистити садові троянди від хвороб

Для захисту троянди від іржі, плямистості і борошнистої роси добре допомагає "народний" засіб.

Вам знадобиться:

1 ст. л. соди

1 ч. л. засобу для миття посуду

1 ст. л.рослинної олії

1 таблетка аспірину

1 л води

Розчиніть аспірин в невеликій кількості води, додайте інші інгредієнти. Розчином, що вийшов, обприскуйте троянди кожні 7-10 днів.