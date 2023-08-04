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Самый легкий способ укоренить розу из букета: садоводы гарантируют результат

Как укоренить розы (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Розу из подаренного букета укоренить проще, чем кажется. Сделав все правильно, вы получите роскошный куст, который станет украшением сада.

Как это сделать, пишет Telegram-канал Дача. Сад та Город.

Самый легкий способ укоренить розу

Садоводы советуют верхнюю часть розы срезать острым ножом. Оставить черенок длиной примерно 25 см и убрать на нем все листья.

Верхний срез следует обработать воском, а нижний - немного обрезать.

Далее укоренять розу можно двумя вариантами:

  • Вариант 1

В 1 л воды растворите 1 ч. л. меда. Окуните черенки в раствор на 1/3 и оставьте на 12 часов. Затем поставьте черенки в емкость с водой так, чтобы они были в воде наполовину.

  • Вариант 2

Черенок поставьте в воду и добавьте 10 капель свежего сока алоэ. Проследите за уровнем воды, она должна доходить до 1/2 черенка.

Через 10 дней добавьте еще 5-7 капель сока алоэ.

Садоводы говорят, что выполняя эти простые действия, вы сможете укоренить любую понравившуюся розу.

Как защитить садовые розы от болезней

Для защиты розы от "ржавчины", пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает "народное" средство.

Вам понадобится:

  • 1 ст. л. соды
  • 1 ч. л. средства для мытья посуды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 таблетка аспирина
  • 1 л воды

Растворите аспирин в маленьком количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.

 

Ранее мы писали, какие делать можно проводить на огороде согласно посевному календарю на август 2023.

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