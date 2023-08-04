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Найлегший спосіб укорінити троянду з букета: садівники гарантують результат

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П'ятниця 04 серпня 2023 07:00
Найлегший спосіб укорінити троянду з букета: садівники гарантують результат Як укорінити троянди (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Троянду з подарованого букета укорінити простіше, ніж здається. Зробивши все правильно, ви отримаєте розкішний кущ, який стане окрасою саду

Як це зробити, пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.

Найлегший спосіб укорінити троянду

Садівники радять верхню частину троянди зрізати гострим ножем. Залишити живець довжиною приблизно 25 см і прибрати на ньому все листя.

Верхній зріз варто обробити воском, а нижній - трохи обрізати.

Далі укоріняти троянду можна двома варіантами:

  • Варіант 1

В 1 л води розчиніть 1 ч. л. меду. Занурте живці в розчин на 1/3 і залиште на 12 годин. Потім поставте живці у ємність з водою, так щоб вони були у воді наполовину.

  • Варіант 2

Живець поставте у воду і додайте 10 крапель свіжого соку алое. Простежте за рівнем води, вона повинна доходити до 1/2 живця.

Через 10 днів додайте ще 5-7 крапель соку алое.

Садівники кажуть, що виконуючи ці прості дії, ви зможете вкоренити будь-яку троянду, що сподобалася.

Як захистити садові троянди від хвороб

Для захисту троянди від іржі, плямистості і борошнистої роси добре допомагає "народний" засіб.

Вам знадобиться:

  • 1 ст. л. соди
  • 1 ч. л. засобу для миття посуду
  • 1 ст. л.рослинної олії
  • 1 таблетка аспірину
  • 1 л води

Розчиніть аспірин в невеликій кількості води, додайте інші інгредієнти. Розчином, що вийшов, обприскуйте троянди кожні 7-10 днів.

Раніше ми писали, які робити можна проводити на городі згідно з посівним календарем на серпень 2023.

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