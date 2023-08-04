Найлегший спосіб укорінити троянду з букета: садівники гарантують результат
Троянду з подарованого букета укорінити простіше, ніж здається. Зробивши все правильно, ви отримаєте розкішний кущ, який стане окрасою саду
Як це зробити, пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.
Найлегший спосіб укорінити троянду
Садівники радять верхню частину троянди зрізати гострим ножем. Залишити живець довжиною приблизно 25 см і прибрати на ньому все листя.
Верхній зріз варто обробити воском, а нижній - трохи обрізати.
Далі укоріняти троянду можна двома варіантами:
- Варіант 1
В 1 л води розчиніть 1 ч. л. меду. Занурте живці в розчин на 1/3 і залиште на 12 годин. Потім поставте живці у ємність з водою, так щоб вони були у воді наполовину.
- Варіант 2
Живець поставте у воду і додайте 10 крапель свіжого соку алое. Простежте за рівнем води, вона повинна доходити до 1/2 живця.
Через 10 днів додайте ще 5-7 крапель соку алое.
Садівники кажуть, що виконуючи ці прості дії, ви зможете вкоренити будь-яку троянду, що сподобалася.
Як захистити садові троянди від хвороб
Для захисту троянди від іржі, плямистості і борошнистої роси добре допомагає "народний" засіб.
Вам знадобиться:
- 1 ст. л. соди
- 1 ч. л. засобу для миття посуду
- 1 ст. л.рослинної олії
- 1 таблетка аспірину
- 1 л води
Розчиніть аспірин в невеликій кількості води, додайте інші інгредієнти. Розчином, що вийшов, обприскуйте троянди кожні 7-10 днів.
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