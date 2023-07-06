Найкрутіші ворожіння на Івана Купала, які привернуть гроші, кохання, і сімейне щастя

Обряди на гроші та удачу

Обряд на удачу. Прийміть душ або ванну в ніч на 7 липня. При цьому потрібно сказати: "Змиваю минуле, нове приймаю. На Івана Купала життя своє змінюю". Уявіть при цьому, що все погане йде від вас, а хороше - приходить у ваше життя разом з чистою водою.

Як привернути гроші та успіх. У ніч з 6 на 7 липня потрібно в скляний посуд набрати перед сном склянку води, а потім кинути всередину монетки великого номіналу. Вранці дістати монетки зі склянки та заховати десь в домі, щоб в сім'ї водилися гроші.

Ворожіння на кохання та сімейне щастя

Обряд з вінком. За його допомогою можна дізнатися, що чекає на вас в майбутньому. Вдень потрібно сплести віночок з 12 трав, а на заході сонця відправитися до річки та опустити його в воду. Якщо вінок пішов на дно відразу ж - цього року весілля не буде. Попливе - скоро зустрінете судженого. Якщо вінок приб’є до берега - бути вам без пари ще кілька років.

Ворожіння на папороті. Цей обряд допоможе людям, які мають кількох претендентів на їхнє серце. Необхідно взяти стільки гілок папороті, скільки шанувальників, і на кожну нав'язати кольорову нитку, щоб не переплутати. Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Яка гілка папороті винирне першою, з тим і судилось бути.

Приворотне зілля з трав. Івана Купала ще називають Іваном-травником, оскільки в цей день трави знаходять особливу силу, в тому числі й для привернення любові.

Для такого обряду потрібно було взяти м'яту і материнку, з яких потрібно приготувати "приворотне зілля".

Залийте 50 грамів суміші цих двох трав окропом і дайте постояти 30 хвилин. Додайте кілька крапель настоянки в напій людині, яка вам подобається. При цьому скажіть: "Тепер ти мій (моя) навік, моя кохана людина. Купальський сік тебе прив'яже та вірний шлях тобі вкаже".

Трохи відвару можна додати собі в їжу, примовляючи "матінка-природа, зроби мене красивіше".

Обряд з ромашками. Щоб дізнатись, чи є майбутнє у вас із коханою людиною, потрібно взяти 2 ромашки та відірвати бутони від стеблинок.

Взяти квіткові бруньки та відправитись до річки, опустити квіти в воду та спостерігати за тим, як вони пливуть. Якщо поруч одна з одною, то бути вам разом, якщо квітки віднесло в різні боки - то не судилось.