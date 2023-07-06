Самые крутые гадания на Ивана Купала, которые привлекут деньги, любовь и семейное счастье

Обряды на деньги и удачу

Обряд на удачу. Примите душ или ванную в ночь на 7 июля. При этом нужно сказать: "Смываю прошлое, новое принимаю. На Ивана Купала жизнь свою меняю". Представьте при этом, что все плохое уходит от вас, а хорошее - приходит в вашу жизнь вместе с чистой водой.

Как привлечь деньги и успех. В ночь с 6 на 7 июля нужно в стеклянную посуду набрать перед сном стакан воды, а затем бросить внутрь монетки большого номинала. Утром достать монетки из стакана и спрятать где-нибудь в доме, чтобы в семье водились деньги.

Гадание на любовь и семейное счастье

Обряд с венком. С его помощью можно узнать, что ждет вас в будущем. Днем нужно сплести венок из 12 трав, а на закате солнца отправиться к реке и опустить его в воду. Если венок пошел ко дну сразу - в этом году свадьбы не будет. Уплывет - скоро встретите суженого. Если венок прибьет к берегу - быть вам без пары еще несколько лет.

Гадание на папоротнике. Этот обряд поможет людям, имеющим нескольких претендентов на их сердце. Необходимо взять столько веток папоротника, сколько поклонников, и на каждую навязать цветную нить, чтобы не перепутать. Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Какая ветвь папоротника вынырнет первой, с тем и суждено было быть.

Приворотное зелье из трав. Ивана Купала еще называют Иваном-травником, поскольку в этот день травы обретают особую силу, в том числе и для привлечения любви.

Для такого обряда нужно было взять мяту и душицу, из которых нужно приготовить "приворотное снадобье".

Залейте 50 граммов смеси этих двух трав кипятком и дайте постоять 30 минут. Добавьте несколько капель настойки в напиток человеку, который вам нравится. При этом скажите: "Теперь ты мой (моя) навеки, мой любимый человек. Купальский сок тебя привяжет и верный путь тебе укажет".

Немного отвара можно добавить себе в пищу, приговаривая "матушка-природа, сделай меня красивее".

Обряд с ромашками. Чтобы узнать, есть ли будущее у вас с любимым человеком, нужно взять 2 ромашки и оторвать бутоны от стебельков.

Взять цветочные почки и отправиться к реке, опустить цветы в воду и наблюдать, как они плывут. Если рядом друг с другом, то быть вам вместе, если цветы унесло в разные стороны - то не суждено.