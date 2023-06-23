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Найкрутіші сумки влітку 2023, без яких не вийти з дому: фото від Андре Тана

Які сумки модні 2023 року (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Модний літній образ буде неповним без сумочки, яка окрім функціональності має пасувати як вашому луку, так і відповідати вимогам трендів.

Без яких сумочок неможливий модний образ, розповів дизайнер Андре Тан в Instagram.

Плетений таут

"Плетені сумки завжди викликають асоціації з морським настроєм, відпусткою та безтурботністю, навіть якщо ви проводите теплі місяці в мегаполісі", - каже дизайнер.

Ідеальний варіант цього літа - твердий плетений таут, в який вміститься все, і навіть трохи більше.

Поясна сумка

Маленька сумочка на поясі типу "бананки" - ідеальний варіант для тих, хто полюбляє блукати містом з кавою в одній руці і телефоном в іншій.

"Стильно, дуже зручно та трендово. І поясні сумки вже давно не тільки про спорт. Є дуже багато елегантних варіантів, які чудово поєднуються з літніми сукнями та спідницями", - наголошує Андре Тан.

Сумка-сідло

Цей класичний стиль з ковбойською естетикою ніколи не виходить з моди. Цього літа актуальними будуть як великі, так і маленькі сумки-сідла.

При чому кольори можуть бути будь-які, від класичного коричневого до яскравих - зелених та рожевих.

Квіткові мотиви на сумках

Квітковий принт - втілення літа, краси та жіночності. Сумка з квітковим принтом додасть свіжості, яскравості та настрою вашому гардеробу! Головне - розумно поєднувати їх.

Але не перегинайте з комбінаціями різних принтів в одному образі.

Сумка карго

Стиль карго продовжує завойовувати місця в наших гардеробах. Після брюк карго сумки з "пухкими" відкидними кишенями миттєво стали трендом літа 2023.

Щоб цей аксесуар не навантажував ваш образ у теплу пору року, обирайте мініатюрні варіанти з нейлону або просторі таути з натуральної бавовни.

Всі фото: instagram.com/andre_tan_official

Раніше ми писали про 4 найкрутіші речі влітку 2023, які зроблять простий образ дуже модним.

Також читайте про наймодніше взуття цього літа.

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Андре Тандизайнермодасумки