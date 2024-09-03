Найкрутіші у школі: 5 зірок, на яких рівнялися всі однокласники

Початок вересня - чудовий привід згадати, якими були наші улюблені зірки у шкільні роки.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про знаменитостей, які вже з дитинства підкоряли серця шанувальників.
У шкільні роки Кортні Кокс була однією з найпопулярніших дівчат не тільки в класі, а й у всій школі. Вона займалася чирлідингом, грала в теніс і брала участь у змаганнях з плавання у складі шкільної команди.
У старших класах Кортні почала працювати продавцем і змогла накопичити на свій перший автомобіль. Вона дуже пишалася тим, що заробила на нього сама, без допомоги батьків.
Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)
Із самого дитинства Бред Пітт був енергійною дитиною з яскраво вираженими лідерськими якостями. Він активно займався спортом, захоплювався музикою і прагнув брати участь у всіх шкільних заходах.
Серед однокласників Бред був популярний і навіть заробив прізвисько "Пітбуль" за свою ділову хватку і здатність об'єднувати людей навколо себе.
На випускному балу він був удостоєний звання "Найстильніший", а його фотографія прикрашала шкільну дошку пошани ще багато років.
Бред Пітт (фото: Getty Images)
Зірка серіалу "Пліткарка" була всезагальною улюбленицею ще в шкільні роки. Блейк не тільки виконувала обов'язки старости класу, а й була частиною команди чирлідерів і співала в шкільному хорі.
Майбутня актриса обожнювала розважати однокласників, влаштовуючи для них веселі сценки, і завдяки цьому в неї були чудові стосунки з однолітками.
У 10 років Лайвлі знялася у фільмі "Пісочна людина" і вирішила присвятити себе акторській кар'єрі, але школу заради цього не кинула - їй хотілося довчитися разом з улюбленими однокласниками.
Блейк Лайвлі (фото: instagram.com/blakelively)
У шкільні роки Меттью Макконахі був найпопулярнішим хлопцем у школі і підкорив не одне дівоче серце. Меттью захоплювався музикою і спортом. У старших класах він мріяв стати юристом і володів талантом переконання, завдяки чому міг легко завести розмову з ким завгодно, особливо з дівчатами. На випускному балу Макконахі був визнаний зіркою класу і найкрасивішим випускником.
Меттью Макконахі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)
Кім Кардашьян була не тільки найкрасивішою дівчиною у своєму класі, а й вирізнялася старанністю в навчанні. В одному інтерв'ю зірка розповіла, що на уроках іспанської мови навчалася в одній групі з сестрою Кортні, але їхня успішність помітно відрізнялася.
"Я була настільки кмітливою, що обійшла всіх своїх однокласників, а Кортні довелося залишитися в цій групі ще на рік", - ділилася світська левиця.
Кім Кардашьян (фото: Getty Images)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, The Hollywood Reporter, People, Daily Mail.