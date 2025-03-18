Найкрасивіші дружини футболістів збірної України: хто вони, як виглядають і чим займаються

20 березня збірна України з футболу зіграє з Бельгією у першому матчі плей-оф Ліги націй. Наших футболістів завжди підтримують їхні чарівні дружини, які не тільки надихають своїх чоловіків на перемоги, а й ведуть активне життя поза спортом. Деякі з них - успішні бізнесвумен, інші займаються блогінгом чи журналістикою.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, хто вони, як виглядають і чим захоплюються найкрасивіші дружини гравців національної команди.
Влада Зінченко (у дівоцтві Седан/Щеглова) - українська журналістка, блогерка та дружина захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка.
Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
У 2016 році вона здобула титул найгарнішої вболівальниці чемпіонату Європи з футболу. Після цього їй запропонували роботу на телеканалі, що спеціалізується на футбольній тематиці.
Ангеліна Забарна - приваблива дружина захисника "Борнмута" та гравця збірної України.
Вона здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, обравши спеціальність "Іспанська філологія".
Ангеліна Забарна (фото: instagram.com/angelina.zabarna)
До переїзду в Англію Ангеліна працювала в сфері маркетингу в соціальних мережах (SMM), а під час навчання на першому курсі університету підробляла репетиторством з англійської мови.
Торік красуня заснувала школу іноземних мов.
Кохана футболіста збірної України та "Шахтаря" Георгія Судакова Ліза родом з Києва. Вона мріє стати телеведучою та свого часу вступила до Київського національного університету культури і мистецтв - на факультет журналістики та медіа-комунікацій.
Єлизавета Судакова (фото: instagram.com/lizasudakova11)
Також Єлизавета раніше професійно займалась танцями.
Даша Савіна свого часу зіткнулася з хвилею критики в Мережі через те, що кинула одного футболіста і пішла до іншого. Однак згодом ситуація змінилася. Нині вона успішна телеведуча на популярному каналі "Футбол" та щасливо одружена з гравцем збірної України Валерієм Бондарем.
Даша Савіна (фото: instagram.com/savinadasha)
Яскрава блондинка Анастасія, кохана захисника "Шахтаря", теж потрапила до нашого "топу".
Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)
Вона активно веде соцмережі та постійно тішить підписників новим контентом. Зокрема, ділиться моментами зі світських заходів, романтичними кадрами з Юхимом, тренуваннями, селфі та результатами стильних фотосесій.
Національна збірна України з футболу зустрінеться з Бельгією у першому матчі плейоф Ліги націй УЄФА.
Поєдинок відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія". Початок гри – о 21:45 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 23 березня в бельгійському місті Генк.
Переможець цього двоматчевого протистояння отримає право виступати в Лізі A наступного сезону Ліги націй, тоді як команда, що поступиться, гратиме у Лізі B.
Пряма трансляція в Україні буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також на місцевих телеканалах Суспільного. Переглянути гру на MEGOGO можна за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".
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