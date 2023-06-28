"Найкращий відпочинок - це зміна діяльності". Зеленська знову пішла навчатись: що відомо

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що знову навчається та здобуває другу освіту. Вона зазначила, що постійно намагається змінювати діяльність, щоб "не стояти на місці".

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що допомагає їй переключитися

За словами першої леді, що їй іноді потрібно займатися хоча б якоюсь фізкультурою. Саме це дійсно допомагає їй переключитися на деякий час та "триматися купи".

Нещодавно Зеленська для себе знайшла новий вид діяльності - знову пішла навчатися.

На кого навчається

Дружина президента розповіла, що зараз отримує багато нової інформації та виконує роботу, яку вже давно не робила.

Зокрема, це допомагає їй відволіктися, адже вона завжди була "прихильницею теорії". Тому, як вважає Зеленська, "найкращий відпочинок - це зміна діяльності", щоб не стояти на місці та постійно розвиватись.

На кого саме навчається, розповідати вона не стала. Однак, натякнула, що спеціальність "дотична до кожної людини".

"Це така сфера, дотична до кожної людини. Зараз не буду розповідати подробиць. Але мені цікаво, що це інша якась соціалізація, це інші люди, з якими я знайомлюся і проводжу якусь кількість часу", - додала вона.

Нагадаємо, що перша леді після закінчення гімназії № 95 у Кривому Розі вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету, де здобула архітектурний фах.