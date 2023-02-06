Як змінилася перша леді Олена Зеленська: промовисті фото

Першій леді України Олені Зеленській сьогодні виповнилося 45 років. Президент України зворушливо привітав дружину з днем народження та подякував їй за те, що вона є у його житті.

Як виглядала Олена Зеленська до того, як стала першою леді України та у чому її життя змінилося – читайте у Styler нижче.

З архітектора до сценариста

Олена Зеленська (дівоче прізвище Кіяшко) народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі. З відзнакою закінчила будівельний факультет Криворізького технічного університету за спеціальністю архітектор. І за своєю спеціальністю Олена так і не попрацювала.

Зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилася після школи, хоча вони навчалися в одному навчальному закладі – у паралельних класах. На момент зустрічі вони вже були студентами та навчалися в різних інститутах. До весілля пара зустрічалася 8 років і одружилася 2003 року.

Архівні фото Зеленських (instagram, facebook)

Спочатку вона брала активну участь у творчій діяльності команди КВК "Квартал 95", де розпочинав свою кар'єру шоумена Володимир Зеленський. Олена вигадувала мініатюри, а потім стала сценаристом команди.

Далі були сценарії для фільмів, що випускала студія "Квартал 95". Олена також писала сценарії для "Вечірнього кварталу" та "Жіночого кварталу". І до виборів президента у 2019 році вона була не публічною особистістю.

2004 року Олена народила дочку, яку назвали Олександрою, а 2013 року - сина Кирила.

Зеленські з дітьми (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді

20 травня 2019 року Олена Зеленська офіційно стала першою леді України. Її фото стало з'являтись на обкладинках популярних журналів, у неї брали інтерв'ю та її життя, стиль, звички – стали об'єктами інтересу журналістів.

Разом із відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком перша леді зайнялася реформою системи шкільного харчування. Проєкт вийшов вдалим і 1 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив нові норми харчування дітей.

Фото: РБК-Україна

Також Зеленська брала активну участь у різних конгресах, міжнародних заходах, займалася музеями, встановленням рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, проєктами з безбар'єрності та іншими соціально громадськими питаннями та проєктами.

Перша поїздка до Брюсселя у 2019 році (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У 2020 році світ спіткало складне випробування - пандемія коронавірусу. Це змінило життя українців кардинально, зокрема життя першої леді країни. Проте Олена Зеленська знаходила слова підтримки та теплі слова для кожного мешканця нашої країни.

Перша леді України до 2022 року (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

24 лютого 2022 року

Життя кожного українця змінилося 24 лютого. Ще за кілька днів до початку війни ми всі жили звичайним розміреним життям і публікували щасливі фото, а потім багатьом довелося спішно їхати зі своїх будинків і шукати притулку для себе та дітей у безпечніших місцях.

Олена та Володимир Зеленські 6 лютого 2022 року (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська змушена була разом з дітьми ховатись і перші тижні війни вона не з'являлася на публіці. З того часу вона та її чоловік стали рідше посміхатися, а завдання стали зовсім інші.

Перша леді розповідає всьому світу про Україну, її підтримують перші леді інших країн. Вона виступає на конгресах та різноманітних заходах, які присвячені Україні. Також вона почала частіше давати інтерв'ю.

Олена Зеленська у 2022 році (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За останній рік змінився не лише Володимир Зеленський, а й Олена – це був рік тяжких випробувань та швидкого дорослішання для всіх нас.

А ось так Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження минулого року, лише за кілька тижнів до війни.

Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати... але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тобі…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на ...

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тобі побачивши ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тобі…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили...

Ну 95-й…

І знов усіх…

Бачиш, я вже не сховаю

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну, ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію.

З днем народження, моє кохання! Я тобі дуже…

Не знаю як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!