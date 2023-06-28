Між нами величезна прірва. Олена Зеленська розповіла, чи дає поради президентові

Президент України Володимир Зеленський не радиться зі своєю дружиною з питань керування державою. Вони навіть не говорять на такі теми, оскільки між ними "величезна прірва в знаннях".

"Я думаю, що це перебільшення. Хтось дуже хотів зробити мені, мабуть, комплімент. Але я точно не впливаю на державні процеси - сто відсотків", - зазначила вона.

За словами Зеленської, вона може, наприклад, ініціювати якісь речі, може їх підтримувати, але це стосується тільки гуманітарних, соціальних сфер тощо.

"Володимир Зеленський як президент зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно. По-перше, я б не могла дати йому експертну пораду, між нами величезна прірва в знаннях, які має він зараз і які б я могла йому додати. І це неетично", - пояснила дружина президента.

Річ у тому, як вважає Зеленська, у президента настільки велика відповідальність і не може дружина радити чоловікові в питаннях державного управління.

"Це неправильно. Ми навіть не говоримо з ним на такі теми. Так, ми щось обговорюємо. В рамках дискусії ми можемо обговорювати питання, які хвилюють всіх українців, у нас багато дискусійних питань у суспільстві, з яких ми можемо сперечатися, можемо погоджуватися. Але це не означає, що те, що ми сказали одне одному, потім стане якимось рішенням або вплине на його думку при прийнятті рішень", - додала вона.

Коментуючи свою можливу участь у політиці не як перша леді у майбутньому, Зеленська сказала наступне: "Ні, я не хочу. Це не моя сфера. І мені чомусь останнім часом часто ставлять таке запитання. Комусь прийшла така ідея в голову - я не знаю кому. Але я цього не хочу, я цього не прагну. Тому цього не станеться ніколи".