Найкращий салат до м'яса та гриля: освіжає, хрумтить, готується за 10 хвилин

Цей освіжаючий капустяний салат з майонезною заправкою вже давно став класикою американської кухні. Простий у приготуванні, багатий клітковиною та овочами - цей салат точно вартий місця на вашому столі.
Що це за салат, у чому його користь та як його приготувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.
Цей холодний капустяний салат коул-слоу був завезений у Північну Америку ще голландськими колоністами. Американці цей салат доповнили та він став їх улюбленим гарніром до барбекю та грилю. Він багатий на рослинні волокна, смачний, корисний і дуже легкий.
Капусту білокачанну та червонокачанну шаткуємо дрібною соломкою, обминаємо з сіллю. Моркву та селеру чистимо та натираємо на тертці для овочів по-корейські.
Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Зелену цибулю потрібно подрібніти. За бажанням можна додати трошки подрібненого кропу.
Змішуємо овочі в одній великій мисці.
В окремому посуді робимо заправку: беремо майонез або грецький йогурт, додаємо вершки, оцет, цукор, сіль та перець. Все ретельно перемішуємо до утворення однорідного соусу.
Заправляти цей салат потрібно безпосередньо перед подачею на стіл.
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