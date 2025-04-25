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Найкращий салат до м'яса та гриля: освіжає, хрумтить, готується за 10 хвилин

Як приготувати американський салат коул-слоу за 10 хвилин (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цей освіжаючий капустяний салат з майонезною заправкою вже давно став класикою американської кухні. Простий у приготуванні, багатий клітковиною та овочами - цей салат точно вартий місця на вашому столі.

Що це за салат, у чому його користь та як його приготувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.

Цей холодний капустяний салат коул-слоу був завезений у Північну Америку ще голландськими колоністами. Американці цей салат доповнили та він став їх улюбленим гарніром до барбекю та грилю. Він багатий на рослинні волокна, смачний, корисний і дуже легкий.

Що вам знадобиться:

  • Білокачанна капуста - 400 г
  • Червонокачанна капуста - 200 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Цибуля зелена - пучок
  • Морква - 2 шт.
  • Корінь селери - 100 г
  • Майонез або йогуртова заправка - 100 г
  • Вершки 10% - 1 ст. ложка
  • Оцет яблучний - 2 ст. ложки
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку

Як приготувати американський салат коул-слоу

Капусту білокачанну та червонокачанну шаткуємо дрібною соломкою, обминаємо з сіллю. Моркву та селеру чистимо та натираємо на тертці для овочів по-корейські. 

Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Зелену цибулю потрібно подрібніти. За бажанням можна додати трошки подрібненого кропу.

Змішуємо овочі в одній великій мисці.

В окремому посуді робимо заправку: беремо майонез або грецький йогурт, додаємо вершки, оцет, цукор, сіль та перець. Все ретельно перемішуємо до утворення однорідного соусу.

Заправляти цей салат потрібно безпосередньо перед подачею на стіл.

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