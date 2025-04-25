Лучший салат к мясу и грилю: освежает, хрустит, готовится за 10 минут

Этот освежающий капустный салат с майонезной заправкой уже давно стал классикой американской кухни. Простой в приготовлении, богатый клетчаткой и овощами - этот салат точно стоит места на вашем столе.
Что это за салат, в чем его польза и как его приготовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.
Этот холодный капустный салат коул-слоу был завезен в Северную Америку еще голландскими колонистами. Американцы этот салат дополнили и он стал их любимым гарниром к барбекю и грилю. Он богат растительными волокнами, вкусный, полезный и очень легкий.
Капусту белокочанную и краснокочанную шинкуем мелкой соломкой, обминаем с солью. Морковь и сельдерей чистим и натираем на терке для овощей по-корейски.
Лук нарезаем тонкими полукольцами. Зеленый лук нужно измельчить. По желанию можно добавить немножко измельченного укропа.
Смешиваем овощи в одной большой миске.
В отдельной посуде делаем заправку: берем майонез или греческий йогурт, добавляем сливки, уксус, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешиваем до образования однородного соуса.
Заправлять этот салат нужно непосредственно перед подачей на стол.
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