Найкращий перекус для здоров'я очей: що їсти, щоб бачити краще?

Чим корисний соус

Містить високий вміст каротиноїдів

За словами офтальмолога Барбари Віростко, найкраща закуска для здоров'я очей - це та, що містить різноманітні барвисті овочі для підтримки функції макулярної сітківки, яка необхідна для центрального зору та виконання таких завдань, як керування автомобілем та читання.

Каротиноїди - це рослинні сполуки, які допомагають захистити організм від запалення, обмежуючи шкідливі молекули, відомі як вільні радикали. Лютеїн і зеаксантин (два типи каротиноїдів) особливо корисні для здоров'я очей, оскільки вони накопичуються в сітківці та допомагають захистити око від пошкоджень.

Дослідження показують, що вони також можуть допомогти уповільнити розвиток вікових захворювань очей, таких як макулярна дегенерація.

Окрім протизапальних властивостей, каротиноїди - це пігменти, що відповідають за червоне, помаранчеве та жовте забарвлення фруктів та овочів, таких як болгарський перець, морква та помідори.

Містить протизапальні сполуки

Ще одна користь для очей від цієї закуски полягає в куркумі - золотистій спеції з вражаючими перевагами для здоров'я. Куркумін - це активна сполука куркуми, яка має потужну протизапальну дію та корисна для профілактики вікової макулярної дегенерації.

Забезпечує вітамінами E та C

У поєднанні з такими овочами, як болгарський перець, броколі, морква та спаржа, ця закуска забезпечує заряд вітамінів Е та С - необхідних поживних речовин, що мають антиоксидантну дію.

Вітамін С потрібний для здоров’я кровоносних судин в очах і може допомогти запобігти катаракті. Тоді як вітамін Е підтримує структуру та функцію очей, підтримуючи клітинні мембрани всередині очей.

Забезпечує корисними жирами

Тахіні, виготовлена ​​з насіння кунжуту, тому багатий на корисні жири. Саме вони допомагають довше залишатися ситим, а також можуть підтримувати здоров'я очей, покращуючи засвоєння вітаміну Е та каротиноїдів.

Як приготувати тахіні з куркумою та імбиром

Інгредієнти:

тахіні (кунжутна паста) - 4 ст. л

вода (або лимонний сік частково) - 2-4 ст. л (до бажаної консистенції)

свіжий імбир (тертий) - 1 ч. л

куркума (мелена) - 1.2 ч. л

лимонний сік - 1-2 ст. л

часник

сіль - за смаком

У мисці змішайте тахіні з лимонним соком і тертим імбиром. Додайте куркуму, сіль, часник і трохи води. Починайте з 2 ст. л. води й поступово додавайте більше, якщо соус занадто густий.

Добре перемішайте або збийте віничком/блендером до однорідної кремової консистенції.

Ідеально подавати до овочів, фалафелю, запечених баклажанів, на хліб або як заправка до салату. Можна зберігати в холодильнику до 5 днів у герметичному контейнері.

Тахіні з куркумою та імбиром (фото: eatingwell.com)