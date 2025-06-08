Лучший перекус для здоровья глаз: что есть, чтобы видеть лучше?

Правильное питание играет ключевую роль в сохранении зрения, особенно с возрастом. Поэтому самым полезным перекусом для поддержания здоровья глаз станет соус тахини с куркумой и имбирем, который прекрасно сочетается с овощами и тостами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Содержит высокое содержание каротиноидов
По словам офтальмолога Барбары Виростко, лучшая закуска для здоровья глаз - это та, что содержит разнообразные красочные овощи для поддержания функции макулярной сетчатки, которая необходима для центрального зрения и выполнения таких задач, как управление автомобилем и чтение.
Каротиноиды - это растительные соединения, которые помогают защитить организм от воспаления, ограничивая вредные молекулы, известные как свободные радикалы. Лютеин и зеаксантин (два типа каротиноидов) особенно полезны для здоровья глаз, поскольку они накапливаются в сетчатке и помогают защитить глаз от повреждений.
Исследования показывают, что они также могут помочь замедлить развитие возрастных заболеваний глаз, таких как макулярная дегенерация.
Кроме противовоспалительных свойств, каротиноиды - это пигменты, отвечающие за красную, оранжевую и желтую окраску фруктов и овощей, таких как болгарский перец, морковь и помидоры.
Содержит противовоспалительные соединения
Еще одна польза для глаз от этой закуски заключается в куркуме - золотистой специи с впечатляющими преимуществами для здоровья. Куркумин - это активное соединение куркумы, которое обладает мощным противовоспалительным действием и полезно для профилактики возрастной макулярной дегенерации.
Обеспечивает витаминами E и C
В сочетании с такими овощами, как болгарский перец, брокколи, морковь и спаржа, эта закуска обеспечивает заряд витаминов Е и С - необходимых питательных веществ, обладающих антиоксидантным действием.
Витамин С необходим для здоровья кровеносных сосудов в глазах и может помочь предотвратить катаракту. Тогда как витамин Е поддерживает структуру и функцию глаз, поддерживая клеточные мембраны внутри глаз.
Обеспечивает полезными жирами
Тахини, изготовленная из семян кунжута, поэтому богат полезными жирами. Именно они помогают дольше оставаться сытым, а также могут поддерживать здоровье глаз, улучшая усвоение витамина Е и каротиноидов.
Ингредиенты:
В миске смешайте тахини с лимонным соком и тертым имбирем. Добавьте куркуму, соль, чеснок и немного воды. Начинайте с 2 ст. л. воды и постепенно добавляйте больше, если соус слишком густой.
Хорошо перемешайте или взбейте венчиком/блендером до однородной кремовой консистенции.
Идеально подавать к овощам, фалафелю, запеченным баклажанам, на хлеб или как заправка к салату. Можно хранить в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере.
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