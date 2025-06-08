Лучший перекус для здоровья глаз: что есть, чтобы видеть лучше?

Чем полезен соус

Содержит высокое содержание каротиноидов

По словам офтальмолога Барбары Виростко, лучшая закуска для здоровья глаз - это та, что содержит разнообразные красочные овощи для поддержания функции макулярной сетчатки, которая необходима для центрального зрения и выполнения таких задач, как управление автомобилем и чтение.

Каротиноиды - это растительные соединения, которые помогают защитить организм от воспаления, ограничивая вредные молекулы, известные как свободные радикалы. Лютеин и зеаксантин (два типа каротиноидов) особенно полезны для здоровья глаз, поскольку они накапливаются в сетчатке и помогают защитить глаз от повреждений.

Исследования показывают, что они также могут помочь замедлить развитие возрастных заболеваний глаз, таких как макулярная дегенерация.

Кроме противовоспалительных свойств, каротиноиды - это пигменты, отвечающие за красную, оранжевую и желтую окраску фруктов и овощей, таких как болгарский перец, морковь и помидоры.

Содержит противовоспалительные соединения

Еще одна польза для глаз от этой закуски заключается в куркуме - золотистой специи с впечатляющими преимуществами для здоровья. Куркумин - это активное соединение куркумы, которое обладает мощным противовоспалительным действием и полезно для профилактики возрастной макулярной дегенерации.

Обеспечивает витаминами E и C

В сочетании с такими овощами, как болгарский перец, брокколи, морковь и спаржа, эта закуска обеспечивает заряд витаминов Е и С - необходимых питательных веществ, обладающих антиоксидантным действием.

Витамин С необходим для здоровья кровеносных сосудов в глазах и может помочь предотвратить катаракту. Тогда как витамин Е поддерживает структуру и функцию глаз, поддерживая клеточные мембраны внутри глаз.

Обеспечивает полезными жирами

Тахини, изготовленная из семян кунжута, поэтому богат полезными жирами. Именно они помогают дольше оставаться сытым, а также могут поддерживать здоровье глаз, улучшая усвоение витамина Е и каротиноидов.

Как приготовить тахини с куркумой и имбирем

Ингредиенты:

тахини (кунжутная паста) - 4 ст. л.

вода (или лимонный сок частично) - 2-4 ст. л (до желаемой консистенции)

свежий имбирь (тертый) - 1 ч. л

куркума (молотая) - 1.2 ч. л

лимонный сок - 1-2 ст. л

чеснок

соль - по вкусу

В миске смешайте тахини с лимонным соком и тертым имбирем. Добавьте куркуму, соль, чеснок и немного воды. Начинайте с 2 ст. л. воды и постепенно добавляйте больше, если соус слишком густой.

Хорошо перемешайте или взбейте венчиком/блендером до однородной кремовой консистенции.

Идеально подавать к овощам, фалафелю, запеченным баклажанам, на хлеб или как заправка к салату. Можно хранить в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере.

Тахини с куркумой и имбирем (фото: eatingwell.com)