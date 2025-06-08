ua en ru
Нд, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найкращий перекус для здоров'я очей: що їсти, щоб бачити краще?

Неділя 08 червня 2025 14:21
UA EN RU
Найкращий перекус для здоров'я очей: що їсти, щоб бачити краще? Названо перекус, який корисний для очей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильне харчування відіграє ключову роль у збереженні зору, особливо з віком. Тому найкориснішим перекусом для підтримки здоров’я очей стане соус тахіні з куркумою та імбиром, який чудово поєднується з овочами та тостами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.

Чим корисний соус

Містить високий вміст каротиноїдів

За словами офтальмолога Барбари Віростко, найкраща закуска для здоров'я очей - це та, що містить різноманітні барвисті овочі для підтримки функції макулярної сітківки, яка необхідна для центрального зору та виконання таких завдань, як керування автомобілем та читання.

Каротиноїди - це рослинні сполуки, які допомагають захистити організм від запалення, обмежуючи шкідливі молекули, відомі як вільні радикали. Лютеїн і зеаксантин (два типи каротиноїдів) особливо корисні для здоров'я очей, оскільки вони накопичуються в сітківці та допомагають захистити око від пошкоджень.

Дослідження показують, що вони також можуть допомогти уповільнити розвиток вікових захворювань очей, таких як макулярна дегенерація.

Окрім протизапальних властивостей, каротиноїди - це пігменти, що відповідають за червоне, помаранчеве та жовте забарвлення фруктів та овочів, таких як болгарський перець, морква та помідори.

Містить протизапальні сполуки

Ще одна користь для очей від цієї закуски полягає в куркумі - золотистій спеції з вражаючими перевагами для здоров'я. Куркумін - це активна сполука куркуми, яка має потужну протизапальну дію та корисна для профілактики вікової макулярної дегенерації.

Забезпечує вітамінами E та C

У поєднанні з такими овочами, як болгарський перець, броколі, морква та спаржа, ця закуска забезпечує заряд вітамінів Е та С - необхідних поживних речовин, що мають антиоксидантну дію.

Вітамін С потрібний для здоров’я кровоносних судин в очах і може допомогти запобігти катаракті. Тоді як вітамін Е підтримує структуру та функцію очей, підтримуючи клітинні мембрани всередині очей.

Забезпечує корисними жирами

Тахіні, виготовлена ​​з насіння кунжуту, тому багатий на корисні жири. Саме вони допомагають довше залишатися ситим, а також можуть підтримувати здоров'я очей, покращуючи засвоєння вітаміну Е та каротиноїдів.

Як приготувати тахіні з куркумою та імбиром

Інгредієнти:

  • тахіні (кунжутна паста) - 4 ст. л
  • вода (або лимонний сік частково) - 2-4 ст. л (до бажаної консистенції)
  • свіжий імбир (тертий) - 1 ч. л
  • куркума (мелена) - 1.2 ч. л
  • лимонний сік - 1-2 ст. л
  • часник
  • сіль - за смаком

У мисці змішайте тахіні з лимонним соком і тертим імбиром. Додайте куркуму, сіль, часник і трохи води. Починайте з 2 ст. л. води й поступово додавайте більше, якщо соус занадто густий.

Добре перемішайте або збийте віничком/блендером до однорідної кремової консистенції.

Ідеально подавати до овочів, фалафелю, запечених баклажанів, на хліб або як заправка до салату. Можна зберігати в холодильнику до 5 днів у герметичному контейнері.

Найкращий перекус для здоров'я очей: що їсти, щоб бачити краще?Тахіні з куркумою та імбиром (фото: eatingwell.com)

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я Очі
NEWS
Росія заявила про "наступ на Дніпропетровщину": Генштаб спростував російський фейк
Росія заявила про "наступ на Дніпропетровщину": Генштаб спростував російський фейк