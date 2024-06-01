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Лучший летний напиток: как приготовить домашний квас из черного хлеба

Суббота 01 июня 2024 10:38
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Лучший летний напиток: как приготовить домашний квас из черного хлеба Как приготовить домашний квас из черного хлеба (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Домашний квас - давний украинский напиток. Его можно легко приготовить на дому за три дня из простых ингредиентов. В результате у вас будет свежий, кисло-сладкий освежающий напиток.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал повара Андрея Клюса.

Список ингредиентов

Андрей Клюс показывает, как сделать домашний квас из хлеба с добавлением небольшого количества прессованных дрожжей.

Для приготовления подготовьте следующие простые ингредиенты:

  • вода - 1 л
  • хлеб ржаной, ломтики - 200 г
  • дрожжи прессованные - 5 г
  • сахар - 100 г
  • лимонная кислота - 0,5 г

Способ приготовления

Сначала нужно вскипятить воду и охладить ее до комнатной температуры.

Затем хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180-200°C. Готовые сухарики должны быть темного цвета. Охладите их до комнатной температуры.

После этого добавьте сухари в воду, всыпьте сахар и лимонную кислоту.

Покрошите руками в воду свежие дрожжи, перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте. Важно крышкой не накрывать.

Процедите напиток через марлю и разлейте квас в бутылках. Не наливайте полные бутылки, чтобы квас, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.

С каждым днем вкус напитка будет более резким и менее сладким. Такой домашний квас можно хранить неделю.

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