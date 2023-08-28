Секрети правильного вживання квасу - напою, яким наші предки рятувалися від спеки

Квас - це традиційний напій, який існує вже більше тисячі років і має певні корисні властивості, але його вживання слід контролювати через його склад і калорійність.

Про корисні властивості квасу і про те, як його правильно вживати - читайте в матеріалі Styler.

Корисні властивості квасу

Гідратація

Квас містить воду, електроліти та вуглеводи, які можуть сприяти гідратації організму, особливо в спекотний період.

Пробіотики

Традиційний квас може бути джерелом живих бактерій (пробіотиків), які сприяють здоров'ю кишкової флори.

Вітаміни та мінерали

В залежності від інгредієнтів (а крім хлібного квасу, існують також рецепти на вівсянці, буряках, ягодах, фруктах, на листі смородини, корені імбиру), квас може бути джерелом вітамінів групи B, вітаміну C, мінералів (наприклад, калію) та інших поживних речовин.

У деяких джерелах згадується, що квас позитивно впливає на чоловічу потенцію. І хоч сучасних підтверджень цьому факту немає, квас освіжає та бадьорить, а також відновлює фізичні сили - напевно, цим і зумовлені чудодійні властивості цього напою.

Рекомендації щодо споживання

Розумне вживання

В межах здорового харчування, помірне споживання квасу може бути корисним. Однак калорійність і склад різних видів квасу можуть варіювати.

Уникайте перевищення

Як і з будь-яким напоєм, слід уникати перевищення кількості вживання. Зайве вживання квасу може призвести до зайвої калорійності та вуглеводів.

Звертайте увагу на склад

Якщо ви зважаєте на дієту або маєте специфічні харчові обмеження (наприклад, глютен, цукор, лактоза), перевіряйте склад квасу, щоб переконатися, що він підходить для вас.

Спостерігайте за реакцією організму

Як і з будь-яким новим продуктом, слід слухати свій організм та спостерігати за можливими негативними реакціями.

Загалом, якщо ви вирішите включити квас до свого харчування, рекомендується робити це помірно і звертати увагу на якість та склад продукту.