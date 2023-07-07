Найкращий і найгірший чоловік за знаком Зодіаку. Згодні з цим рейтингом?

12 місце - Риби

З таким партнером доведеться непросто. У відносинах він не любить відповідальності і часто вдає, ніби не розуміє, що відбувається. Тому з Рибами поводитися потрібно сміливо і впевнено, але без зайвого тиску.

11 місце - Близнята

Якщо ви вибрали собі в партнери представника цього знака Зодіаку, то наберіться побільше терпіння, адже вам доведеться постійно підтримувати і схвалювати кожен його крок.

10 місце - Водолій

Такі партнери не люблять зобов'язань і вважають за краще вільні стосунки. Завоювати їх увагу теж непросто: потрібно буде чимось дивувати. Якщо ви хочете приручити цього волелюбного чоловіка, то доведеться виконувати кілька ролей: і дружини, і подруги, і досвідченого порадника.

9 місце - Телець

Це хороший кандидат для романтичних відносин. Але як тільки справа стосується офіційної реєстрації, весь його запал тут же кудись випаровується. Однак якщо він все-таки погодився піти до РАЦСу, то варто очікувати, що рано чи пізно у нього проявляться риси власника.

8 місце - Діва

У партнерки їм ідеально підійде прагматична і розумна жінка, адже Діви налаштовані на довгі і стабільні стосунки. Представники цього знака Зодіаку намагаються створити затишне сімейне вогнище, тому якщо і вибирають другу половинку, то вже на все життя.

7 місце - Овен

Таким чоловікам властивий дух суперництва, тому їм подобаються ті жінки, яких важко завоювати. Можете зіграти перед Овном неприступну принцесу і він буде готовий піти на все, щоб бути поруч зі своєю коханою.

6 місце - Стрілець

Представники цього знака Зодіаку мають образ "поганого хлопця", через що вони і подобаються жінкам. Стрільці чесні, прямі і з повагою ставляться до протилежної статі. Ви точно можете не сумніватися в їх щедрості і вірності.

5 місце - Рак

Один з найвірніших знаків Зодіаку. Якщо вам вдалося закохати в себе такого чоловіка, він буде ставитися до вас як до королеви. Рак доглядає за своєю другою половинкою дбайливо і проникливо.

4 місце - Лев

Чарівності і сміливості у Левів точно не відняти. Представники цього знака Зодіаку ретельно приховують те, що відбуватися в них всередині. Тому, можливо, вам доведеться навчитися часом читати їхні думки.

3 місце - Козеріг

Такі чоловіки часом занадто серйозні і відповідальні, тому для відносин вони шукають свою повну протилежність - веселу і чуттєву жінку, яка допоможе розбавити яскравими фарбами сірі дні. З надійним Козерогом можна легко насолоджуватися життям.

2 місце - Скорпіон

За свою любов він готовий боротися до кінця. Для нього стосунки - вище всіх матеріальних благ і труднощів. Хоч такі чоловіки часто намагаються не показувати свою прихильність, але їхня кохана завжди буде оповита справжньою і щирою любов'ю.

1 місце - Терези

Перше місце в нашому рейтингу займають Терези. Галантний, розумний, з прекрасним почуттям гумору чоловік ставиться до сім'ї як до найважливішої життєвої цінності. Шлюбних зобов'язань він не боїться, адже щира любов для нього на першому місці.