Лучший и худший мужчина по знаку Зодиака. Согласны с этим рейтингом?

12 место - Рыбы

С таким партнером придется непросто. В отношениях он не любит ответственности и часто делает вид, будто не понимает, что происходит. Поэтому с Рыбами обращаться нужно смело и уверенно, но без лишнего давления.

11 место - Близнецы

Если вы выбрали себе в партнеры представителя этого знака Зодиака, то наберитесь побольше терпения, ведь вам придется постоянно поддерживать и одобрять каждый его шаг.

10 место - Водолей

Такие партнеры не любят обязательств и предпочитают свободные отношения. Завоевать их внимание тоже непросто: нужно будет чем-нибудь удивлять. Если вы хотите приручить этого свободолюбивого мужчину, то придется исполнять несколько ролей: и жены, и подруги, и опытного советчика.

9 место - Телец

Это хороший кандидат для романтических отношений. Но как только дело доходит до официальной регистрации, весь его пыл тут же куда-то улетучивается. Однако если он все-таки согласился пойти в ЗАГС, то следует ожидать, что рано или поздно у него проявятся властные черты.

8 место - Дева

В партнерши им идеально подойдет прагматичная и умная женщина, ведь Девы настроены на долгие и стабильные отношения. Представители этого знака Зодиака пытаются создать уютный семейный костер, поэтому если и выбирают вторую половинку, то уже на всю жизнь.

7 место - Овен

Таким мужчинам присущ дух соперничества, поэтому им нравятся женщины, которых трудно завоевать. Можете сыграть перед Овном неприступную принцессу и он будет готов пойти на все, чтобы быть рядом со своей возлюбленной.

6 место - Стрелец

Представители этого знака Зодиака имеют образ "плохого парня", поэтому они и нравятся женщинам. Стрельцы честны, прямы и с уважением относятся к противоположному полу. Вы точно можете не сомневаться в их щедрости и верности.

5 место - Рак

Один из самых верных знаков Зодиака. Если вам удалось влюбить в себя такого мужчину, он будет относиться к вам как к королеве. Рак ухаживает за своей второй половинкой бережно и отверженно.

4 место - Лев

Обаяния и смелости у Львов точно не отнять. Представители этого знака Зодиака тщательно скрывают то, что происходит у них внутри. Поэтому, возможно, вам придется научиться читать их мысли.

3 место - Козерог

Такие мужчины порой слишком серьезны и ответственны, поэтому для отношений они ищут свою полную противоположность - веселую и чувственную женщину, которая поможет разбавить яркими красками серые дни. С надежным Козерогом можно легко наслаждаться жизнью.

2 место - Скорпион

За свою любовь он готов сражаться до конца. Для него отношения - выше всех материальных благ и трудностей. Хотя такие мужчины часто стараются не показывать свою привязанность, но их любимая всегда будет окутана настоящей и искренней любовью.

1 место - Весы

Первое место в нашем рейтинге занимают Весы. Галантный, умный, с прекрасным чувством юмора мужчина относится к семье как к важнейшей жизненной ценности. Брачных обязательств он не боится, ведь искренняя любовь для него на первом месте.