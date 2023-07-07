Лучший и худший мужчина по знаку Зодиака. Согласны с этим рейтингом?
Гороскоп расскажет о том, какие знаки Зодиака являются лучшими и худшими мужчинами, исходя из особенностей их характера.
Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
12 место - Рыбы
С таким партнером придется непросто. В отношениях он не любит ответственности и часто делает вид, будто не понимает, что происходит. Поэтому с Рыбами обращаться нужно смело и уверенно, но без лишнего давления.
11 место - Близнецы
Если вы выбрали себе в партнеры представителя этого знака Зодиака, то наберитесь побольше терпения, ведь вам придется постоянно поддерживать и одобрять каждый его шаг.
10 место - Водолей
Такие партнеры не любят обязательств и предпочитают свободные отношения. Завоевать их внимание тоже непросто: нужно будет чем-нибудь удивлять. Если вы хотите приручить этого свободолюбивого мужчину, то придется исполнять несколько ролей: и жены, и подруги, и опытного советчика.
9 место - Телец
Это хороший кандидат для романтических отношений. Но как только дело доходит до официальной регистрации, весь его пыл тут же куда-то улетучивается. Однако если он все-таки согласился пойти в ЗАГС, то следует ожидать, что рано или поздно у него проявятся властные черты.
8 место - Дева
В партнерши им идеально подойдет прагматичная и умная женщина, ведь Девы настроены на долгие и стабильные отношения. Представители этого знака Зодиака пытаются создать уютный семейный костер, поэтому если и выбирают вторую половинку, то уже на всю жизнь.
7 место - Овен
Таким мужчинам присущ дух соперничества, поэтому им нравятся женщины, которых трудно завоевать. Можете сыграть перед Овном неприступную принцессу и он будет готов пойти на все, чтобы быть рядом со своей возлюбленной.
6 место - Стрелец
Представители этого знака Зодиака имеют образ "плохого парня", поэтому они и нравятся женщинам. Стрельцы честны, прямы и с уважением относятся к противоположному полу. Вы точно можете не сомневаться в их щедрости и верности.
5 место - Рак
Один из самых верных знаков Зодиака. Если вам удалось влюбить в себя такого мужчину, он будет относиться к вам как к королеве. Рак ухаживает за своей второй половинкой бережно и отверженно.
4 место - Лев
Обаяния и смелости у Львов точно не отнять. Представители этого знака Зодиака тщательно скрывают то, что происходит у них внутри. Поэтому, возможно, вам придется научиться читать их мысли.
3 место - Козерог
Такие мужчины порой слишком серьезны и ответственны, поэтому для отношений они ищут свою полную противоположность - веселую и чувственную женщину, которая поможет разбавить яркими красками серые дни. С надежным Козерогом можно легко наслаждаться жизнью.
2 место - Скорпион
За свою любовь он готов сражаться до конца. Для него отношения - выше всех материальных благ и трудностей. Хотя такие мужчины часто стараются не показывать свою привязанность, но их любимая всегда будет окутана настоящей и искренней любовью.
1 место - Весы
Первое место в нашем рейтинге занимают Весы. Галантный, умный, с прекрасным чувством юмора мужчина относится к семье как к важнейшей жизненной ценности. Брачных обязательств он не боится, ведь искренняя любовь для него на первом месте.
Раньше мы писали, каким знакам Зодиака всегда не везет.
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