Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку. Овнам щастить у четвер, а Левам - у вівторок

На думку езотериків, кожен день тижня несе свою енергетику і може по-різному впливати на наші долі. Ба більше, кожному знаку Зодіаку краще підходять різні дні, особливо якщо вони планують починати щось важливе або ж змінювати своє життя. Комусь краще діяти у вівторок, іншим - в суботу чи четвер.
Який день тижня підходить кожному знаку Зодіаку для важливих рішень, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Цей день знаходиться під впливом Юпітера, він дає амбітність та удачу. Для Овнів четвер - це ідеальний час для фінансових справ, важливих розмов і кар'єрного ривка.
Середа - день Меркурія, і саме тоді Тельці можуть легко знайти спільну мову з усіма навколо. Якщо ви хочете розібратися в складних ситуаціях та вирішити бюрократичні питання, або ж змінити життя, плануйте це саме на третій день тижня.
П'ятниця завжди настає під управлінням Венери, вона допомагає Близнюкам розкривати свій соціальний талант. Це найкращий день для побачень, дружніх зустрічей, презентацій та публічних виступів.
Ваш день - субота, адже Сатурн допомагає саме вашому знаку починати кардинальні у житті. Це чудовий момент, щоб наважуватися на довгострокові рішення, закладати міцні основи для майбутнього та позбавлятися зайвого.
Вівторок - день, який проходить під управлінням Марса. Він дає Левам заряд енергії, а тому це найкращий момент для активних дій, спортивних досягнень, змагань та боротьби за своє місце під сонцем.
Діви, ваш щасливий день - неділя, тому що саме тоді ви можете перезавантажитися та знайти відповіді на важливі питання. Тому плануйте всі важливі справи на кінець тижня.
Терезам варто звернути увагу на понеділок - день Місяця, який допоможе вам знайти баланс між роботою та особистим життям. На початку тижня ви отримуєте більше шансів на правильні рішення та важливі знаки згори.
Цей день несе магнетизм та чуттєвість. Саме тоді вам вдається легко керувати обставинами, зачаровувати людей та отримувати те, що вам потрібно.
Вівторок підсилює вашу природну активність та жагу до пригод. Це чудовий день для ризикованих, але перспективних рішень.
Вам підходить третій день тижня, який проходить під впливом Меркурія. Це чудовий момент для стратегічного планування, змін на краще, обміну інформацією та важливих зустрічей.
Цей день допомагає вам структуровано втілювати свої нестандартні ідеї. Тому наважуйтеся на щось неймовірне у вівторок, коли ваші геніальні задуми можуть отримати реальне втілення.
Для вас останній день тижня - час для щасливих змін, духовного розвитку та мудрих рішень. Саме в неділю вам можна робити перші кроки в чомусь новому, починати навчання та ухвалювати серйозні рішення.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Knowinsiders.