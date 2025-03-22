Карти Таро назвали знаки Зодіаку, які забудуть про невдачі. Хвиля щастя накриє з головою

Терези

На вас чекає справжня хвиля позитиву, сил і натхнення. Якщо останнім часом щось гальмувало ваші плани, то тепер усе зміниться. Карти Таро радять вам готуватися до того, вже скоро ви отримаєте саме те, на що давно чекали. Насолоджуйтеся життям, не сумнівайтеся у собі та сміливо беріть те, що посилає доля.

Козоріг

Для вас настає час гармонії та щастя. Напруга через стосунки чи роботу зникне, ви зможете забути про невдачі та видихнути з полегшенням. Очікуйте на приємні зустрічі, несподівані подарунки від Всесвіту. Вже скоро настане момент, коли ви зрозумієте, що життя стає набагато кращим.

Риби

Карти Таро обіцяють вам можливість вирішити проблеми раз і назавжди. На вас чекає успіх у будь-яких починаннях, від кар’єри до особистого життя. Якщо раніше у вас були розчарування, просто спробуйте відпустити всі образи. Доля дає вам шанс почати новий етап з чистого аркуша, скористайтеся ним.

Скорпіон

Можете не хвилюватися, "чорна смуга" лишається позаду. Наступний тиждень подарує вам момент радості, коли все складеться саме так, як ви мріяли. На вас чекає зустріч з людиною, яка зіграє важливу роль у вашому майбутньому. Зустрічайте нове життя, карти Таро пророкують вам чимало сюрпризів.

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