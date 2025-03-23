Лучший день недели для каждого знака Зодиака. Овнам везет в четверг, а Львам - во вторник

По мнению эзотериков, каждый день недели несет свою энергетику и может по-разному влиять на наши судьбы. Более того, каждому знаку Зодиака лучше подходят разные дни, особенно если они планируют начинать что-то важное или менять свою жизнь. Кому-то лучше действовать во вторник, другим - в субботу или четверг.
Какой день недели подходит каждому знаку Зодиака для важных решений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Этот день находится под влиянием Юпитера, он дает амбициозность и удачу. Для Овнов четверг - это идеальное время для финансовых дел, важных разговоров и карьерного рывка.
Среда - день Меркурия, и именно тогда Тельцы могут легко найти общий язык со всеми вокруг. Если вы хотите разобраться в сложных ситуациях и решить бюрократические вопросы, или же изменить жизнь, планируйте это именно на третий день недели.
Пятница всегда наступает под управлением Венеры, она помогает Близнецам раскрывать свой социальный талант. Это лучший день для свиданий, дружеских встреч, презентаций и публичных выступлений.
Ваш день - суббота, ведь Сатурн помогает именно вашему знаку начинать кардинальные в жизни. Это отличный момент, чтобы решаться на долгосрочные решения, закладывать прочные основы для будущего и избавляться от лишнего.
Вторник - день, который проходит под управлением Марса. Он дает Львам заряд энергии, а потому это лучший момент для активных действий, спортивных достижений, соревнований и борьбы за свое место под солнцем.
Девы, ваш счастливый день - воскресенье, потому что именно тогда вы можете перезагрузиться и найти ответы на важные вопросы. Поэтому планируйте все важные дела на конец недели.
Весам стоит обратить внимание на понедельник - день Луны, который поможет вам найти баланс между работой и личной жизнью. В начале недели вы получаете больше шансов на правильные решения и важные знаки свыше.
Этот день несет магнетизм и чувственность. Именно тогда вам удается легко управлять обстоятельствами, очаровывать людей и получать то, что вам нужно.
Вторник усиливает вашу природную активность и жажду приключений. Это отличный день для рискованных, но перспективных решений.
Вам подходит третий день недели, который проходит под влиянием Меркурия. Это отличный момент для стратегического планирования, изменений к лучшему, обмена информацией и важных встреч.
Этот день помогает вам структурировано воплощать свои нестандартные идеи. Поэтому решайтесь на что-то невероятное во вторник, когда ваши гениальные замыслы могут получить реальное воплощение.
Для вас последний день недели - время для счастливых перемен, духовного развития и мудрых решений. Именно в воскресенье вам можно делать первые шаги в чем-то новом, начинать обучение и принимать серьезные решения.
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При создании материала были использованы источники: Parade, Knowinsiders.