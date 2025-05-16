Найкращий час для вимірювання артеріального тиску: показники будуть точними

Правильно обраний час вимірювання тиску може допомогти точніше оцінити стан здоров’я серця та судин і запобігти небезпечним ускладненням. Коли саме варто проводити вимірювання, аби вчасно виявити ризики для здоров’я?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Prevention.
Є кілька речей, які слід пам’ятати, коли йдеться про вимірювання артеріального тиску.
Американська хірургічна асоціація (AHA) рекомендує вимірювати його щодня в один і той самий час. Також важливо проводити два вимірювання з інтервалом у хвилину.
Існують такі загальні рекомендації:
Важливо не вимірювати тиск одразу після кави, паління чи фізичної активності. Перед вимірюванням обов'язково посидьте спокійно 5 хвилин.
Варто поговорити зі своїм лікарем про те, коли для вас найкращий час, особливо якщо ви приймаєте ліки від кров'яного тиску.
Кардіолог Рігвед Тадвалкар каже, що зазвичай просить пацієнтів вимірювати артеріальний тиск у різний час доби, щоб переконатися, що вони добре захищені протягом 24 годин.
Також важливо не бути нав’язливим щодо вимірювання артеріального тиску. Все тому, що це майже завжди призводить до підвищення.
Показник вашого артеріального тиску насправді складається з двох чисел: систолічного (верхнього) та діастолічного (нижнього).
Пояснення показників артеріального тиску:
Для отримання точних показників артеріального тиску, потрібно зробити кілька важливих речей:
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