Найкращий час для вимірювання артеріального тиску: показники будуть точними

Коли вимірювати тиск

Є кілька речей, які слід пам’ятати, коли йдеться про вимірювання артеріального тиску.

Американська хірургічна асоціація (AHA) рекомендує вимірювати його щодня в один і той самий час. Також важливо проводити два вимірювання з інтервалом у хвилину.

Існують такі загальні рекомендації:

зранку, після пробудження - перед сніданком, фізичною активністю або прийомом ліків. У положенні сидячи це варто робити після 5 хвилин відпочинку. Це дає отримати базовий, "спокійний" тиск без впливу зовнішніх факторів

- перед сніданком, фізичною активністю або прийомом ліків. У положенні сидячи це варто робити після 5 хвилин відпочинку. Це дає отримати базовий, "спокійний" тиск без впливу зовнішніх факторів увечері - бажано перед сном, але не після їжі, фізичних навантажень чи стресу. Це допомагає відстежити добові коливання тиску

- бажано перед сном, але не після їжі, фізичних навантажень чи стресу. Це допомагає відстежити добові коливання тиску в одні й ті самі години - вимірюйте кожного дня в одні і ті ж години, щоб порівняти результати

Важливо не вимірювати тиск одразу після кави, паління чи фізичної активності. Перед вимірюванням обов'язково посидьте спокійно 5 хвилин.

Варто поговорити зі своїм лікарем про те, коли для вас найкращий час, особливо якщо ви приймаєте ліки від кров'яного тиску.

Кардіолог Рігвед Тадвалкар каже, що зазвичай просить пацієнтів вимірювати артеріальний тиск у різний час доби, щоб переконатися, що вони добре захищені протягом 24 годин.

Також важливо не бути нав’язливим щодо вимірювання артеріального тиску. Все тому, що це майже завжди призводить до підвищення.

Приклади показників

Показник вашого артеріального тиску насправді складається з двох чисел: систолічного (верхнього) та діастолічного (нижнього).

Пояснення показників артеріального тиску:

низький - систолічний менше 90 мм рт. ст. та діастолічний менше 60 мм рт. ст.

систолічний менше 90 мм рт. ст. та діастолічний менше 60 мм рт. ст. нормальний: 120-80 мм рт. ст.

120-80 мм рт. ст. підвищений: 129-85 мм рт. ст.

129-85 мм рт. ст. гіпертензія (1 стадія): систолічний 130-134 мм рт. ст. або діастолічний 85-89 мм рт. ст.

систолічний 130-134 мм рт. ст. або діастолічний 85-89 мм рт. ст. гіпертонія (2 стадія): систолічний тиск 160 мм рт. ст. або діастолічний 95 мм рт. ст. і вище

Правила вимірювання тиску

Для отримання точних показників артеріального тиску, потрібно зробити кілька важливих речей: