Лучшее время для измерения артериального давления: показатели будут точными

Когда измерять давление

Есть несколько вещей, которые следует помнить, когда речь идет об измерении артериального давления.

Американская хирургическая ассоциация (AHA) рекомендует измерять его ежедневно в одно и то же время. Также важно проводить два измерения с интервалом в минуту.

Существуют следующие общие рекомендации:

утром, после пробуждения - перед завтраком, физической активностью или приемом лекарств. В положении сидя это стоит делать после 5 минут отдыха. Это дает получить базовое, "спокойное" давление без влияния внешних факторов

- перед завтраком, физической активностью или приемом лекарств. В положении сидя это стоит делать после 5 минут отдыха. Это дает получить базовое, "спокойное" давление без влияния внешних факторов вечером - желательно перед сном, но не после еды, физических нагрузок или стресса. Это помогает отследить суточные колебания давления

- желательно перед сном, но не после еды, физических нагрузок или стресса. Это помогает отследить суточные колебания давления в одни и те же часы - измеряйте каждый день в одни и те же часы, чтобы сравнить результаты

Важно не измерять давление сразу после кофе, курения или физической активности. Перед измерением обязательно посидите спокойно 5 минут.

Стоит поговорить со своим врачом о том, когда для вас лучшее время, особенно если вы принимаете лекарства от кровяного давления.

Кардиолог Ригвед Тадвалкар говорит, что обычно просит пациентов измерять артериальное давление в разное время суток, чтобы убедиться, что они хорошо защищены в течение 24 часов.

Также важно не быть навязчивым в отношении измерения артериального давления. Все потому, что это почти всегда приводит к повышению.

Примеры показателей

Показатель вашего артериального давления на самом деле состоит из двух чисел: систолического (верхнего) и диастолического (нижнего).

Объяснение показателей артериального давления:

низкое - систолическое менее 90 мм рт. ст. и диастолическое менее 60 мм рт. ст.

систолическое менее 90 мм рт. ст. и диастолическое менее 60 мм рт. ст. нормальное: 120-80 мм рт. ст.

120-80 мм рт. ст. повышенное: 129-85 мм рт. ст.

129-85 мм рт. ст. гипертензия (1 стадия): систолическое 130-134 мм рт. ст. или диастолическое 85-89 мм рт. ст.

систолическое 130-134 мм рт. ст. или диастолическое 85-89 мм рт. ст. гипертония (2 стадия): систолическое давление 160 мм рт. ст. или диастолическое 95 мм рт. ст. и выше

Правила измерения давления

Для получения точных показателей артериального давления, нужно сделать несколько важных вещей: