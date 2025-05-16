Лучшее время для измерения артериального давления: показатели будут точными

Правильно выбранное время измерения давления может помочь точнее оценить состояние здоровья сердца и сосудов и предотвратить опасные осложнения. Когда именно следует проводить измерения, чтобы вовремя обнаружить риски для здоровья?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Prevention.
Есть несколько вещей, которые следует помнить, когда речь идет об измерении артериального давления.
Американская хирургическая ассоциация (AHA) рекомендует измерять его ежедневно в одно и то же время. Также важно проводить два измерения с интервалом в минуту.
Существуют следующие общие рекомендации:
Важно не измерять давление сразу после кофе, курения или физической активности. Перед измерением обязательно посидите спокойно 5 минут.
Стоит поговорить со своим врачом о том, когда для вас лучшее время, особенно если вы принимаете лекарства от кровяного давления.
Кардиолог Ригвед Тадвалкар говорит, что обычно просит пациентов измерять артериальное давление в разное время суток, чтобы убедиться, что они хорошо защищены в течение 24 часов.
Также важно не быть навязчивым в отношении измерения артериального давления. Все потому, что это почти всегда приводит к повышению.
Показатель вашего артериального давления на самом деле состоит из двух чисел: систолического (верхнего) и диастолического (нижнего).
Объяснение показателей артериального давления:
Для получения точных показателей артериального давления, нужно сделать несколько важных вещей:
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