ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лучший антипохмельный завтрак для украинцев: как восстановиться после праздничных застолий

Среда 25 декабря 2024 17:00
UA EN RU
Лучший антипохмельный завтрак для украинцев: как восстановиться после праздничных застолий Фото: Что лучше выбрать на завтрак для преодоления похмелья (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Праздничные застолья часто сопровождаются не только весельем, но и последствиями для организма. Утро после вечеринки с алкоголем может стать настоящим испытанием. Чтобы быстро восстановить силы, важно начать день с правильного завтрака. Вот несколько продуктов, которые помогут вернуться к нормальному самочувствию.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам несколько продуктов, которые помогут вернуться к нормальному самочувствию.

Яйца - ваш лучший друг

Яйца богаты аминокислотами, такими как цистеин и таурин. Эти вещества помогают организму бороться с токсинами, в частности ацетальдегидом - побочным продуктом расщепления алкоголя. К тому же они обеспечивают организм необходимыми белками для энергии.

Рекомендация: приготовьте омлет с зеленью или яйца-пашот с тостом из цельнозернового хлеба.

Лучший антипохмельный завтрак для украинцев: как восстановиться после праздничных застолийЯйца на завтрак после застолий - отличный выбор (фото: pixabay.com)

Бананы - восстановление баланса электролитов

Алкоголь обезвоживает организм, вымывая важные электролиты, такие как калий. Бананы - отличный источник этого элемента. Они помогут уменьшить чувство усталости и мышечную слабость.

Рекомендация: съешьте банан или добавьте его в смузи с йогуртом.

Супы и бульоны

Теплый бульон не только восстанавливает водный баланс, но и насыщает организм натрием, который теряется из-за обезвоживания. Куриный или овощной суп поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови и успокоить желудок.

Рекомендация: утром приготовьте легкий куриный бульон с добавлением зелени и лимонного сока.

Авокадо - источник полезных жиров

Авокадо содержит здоровые жиры, которые способствуют восстановлению клеток, и является источником калия. Этот фрукт также помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Рекомендация: приготовьте тост с авокадо, яйцом и кусочком лосося.

Мед - природный сахар для энергии

Глюкоза из меда помогает печени быстрее избавляться от токсинов, которые остались после алкоголя.

Рекомендация: добавьте ложку меда в теплый чай или намажьте его на тост.

Имбирный чай - против тошноты

Имбирь хорошо известен своими свойствами уменьшать тошноту и успокаивать желудок. Чай с добавлением имбиря, меда и лимона поможет облегчить симптомы похмелья.

Рекомендация: запарьте свежий имбирь в горячей воде, добавьте мед и лимон.

Чего лучше избегать на утро?

  • Кофе. Несмотря на распространенное мнение, кофе может ухудшить обезвоживание и вызвать большую раздражительность.
  • Жирная пища. Жареные продукты только усилят нагрузку на печень.

Чтобы избежать сильного похмелья, не забывайте перед сном выпить много воды и съесть что-то легкое, например, банан или йогурт.

Правильно выбранный завтрак поможет организму быстрее оправиться от праздничных излишеств и вернуться к нормальному ритму жизни.

Узнайте о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.

А также мы писали, что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье.

В материале использованы такие источники - Healthline, Eat this, Not That, Новый доктор.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
NEWS
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться