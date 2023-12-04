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Найкращі вакансії для психологів із зарплатами понад 60 тисяч

Психологічна підтримка важлива для кожного (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Робота психолога - відповідальна й виснажлива, проте напрочуд важлива як для дорослих, так і для дітей. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило кількість людей, які шукають якісного спеціаліста.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найбільш оплачувані вакансії для психологів в Україні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Robota.ua, Work.ua.

Психолог у центр соцслужб

Святошинський районний центр соціальних служб у місті Києві шукає психолога і готовий платити йому до 120 000 гривень.

Вимоги й обов'язки:

  • вища освіта за фахом психолог (спеціаліст, магістр)
  • досвід роботи за спеціальністю (бажано)
  • знання законодавства у сфері надання соціальних послуг
  • розуміння основ етики та професійного спілкування
  • знання методик діагностики, психокорекційної роботи та психопрофілактики
  • організація та надання соціально-психологічної підтримки як на території центру соціальних служб, так і за місцем проживання/перебування клієнта

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Фахівець з морально-психологічного забезпечення

Національна академія Сухопутних військ набирає на навчання офіцерів запасу з подальшим працевлаштуванням за військово-обліковою спеціальністю "Морально-психологічне забезпечення". Ці спеціалісти зможуть отримувати до 120 000 гривень.

Вимоги й обов'язки:

  • психологічна або психотерапевтична/психіатрична освіта
  • офіцер запасу із будь-якою військово-обліковою спеціальністю - ВОС (за умови наявності психологічної освіти)
  • відмінне володіння українською мовою
  • досвід практичної психологічної роботи (буде перевагою)
  • військова служба, участь у бойових діях (буде перевагою)
  • вміння проводити заходи психологічної підготовки особового складу підрозділу до виконання бойових завдань
  • оцінювання та оперативне реагування на зміни психологічної готовності та стійкості особового складу
  • проведення заходів відновлення психологічної готовності та стійкості особового складу
  • участь у реабілітації та ресоціалізації військовослужбовців до цивільного життя

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Психолог на базі громади

Міжнародна некомерційна організація з розвитку людського потенціалу (що працює у понад 70 країнах світу і прагне довгостроково покращувати життя шляхом просування інтегрованих рішень на місцях) під назвою FHI 360 шукає психолога на базі громади й готова платити йому до 82 000 гривень.

Діяльність організації спрямована на найбільш незахищені райони у східних і південних областях України, а психосоціальна підтримка є ключовим компонентом гуманітарного реагування.

Вимоги й обов'язки:

  • вища освіта в галузі соціальної роботи, громадського здоров'я, психології або суміжних галузях
  • досвід роботи з наслідками воєнної травми впродовж одного-двох років
  • знання механізмів підвищення життєстійкості людей під час затяжної кризи
  • щонайменше один рік досвіду проведення груп психосоціальної підтримки
  • вільне володіння українською та російською мовами
  • володіння англійською мовою (буде перевагою) 
  • знання специфіки роботи з людьми, які постраждали від війни в Україні - обов'язкове
  • досвід роботи у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (буде перевагою)
  • навички фасилітації груп та управління груповою динамікою
  • вміння слухати
  • гнучкість, адаптивність до мінливого середовища
  • стресостійкість у роботі в складних умовах
  • навички емоційної регуляції, самодопомоги та самозцілення
  • здатність зберігати конфіденційність бенефіціарів та пов'язаної з ними інформації

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Практичний психолог

Працювати віддалено із зарплатою до 80 000 гривень пропонують практичному психологу. Йому потрібно буде проводити вебінари для батьків підлітків зі США та Європи, а також створювати контент для чату з корисними порадами й рекомендаціями.

Вимоги й обов'язки:

  • вища психологічна освіта
  • досвід роботи практичним психологом від одного року
  • вільна англійська мова
  • навички активного слухання, емпатії, вміння не засуджувати
  • досвід проведення групових консультацій
  • вміння працювати з платформами Zoom та Google Meet
  • вміння готувати матеріали для вебінарів і створювати короткі відео для соціальних мереж
  • досвід проведення опитувань для збору відгуків та їхній аналіз
  • вміння вести звітність

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Військовий психолог

Команда Wellbeing Company запрошує до тривалої співпраці військових психологів та психотерапевтів і готова платити їм до 70 000 гривень. Компанія на постійній основі співпрацює з корпоративним сектором і, як один з основних напрямків діяльності, надає психологічну допомогу військовим та ветеранам, а також їхнім родичам та близьким.

Вимоги й обов'язки:

  • вища психологічна чи медична освіта в акредитованому ВУЗі
  • офіцер запасу із будь-якою військово-обліковою спеціальністю - ВОС (за умови наявності психологічної освіти)
  • можливість консультувати в неробочий час - ранок, вечір, вихідні
  • наявність реальних навичок - розрізняти межові психологічні стани, надавати кризову та психоедукаційну допомогу онлайн, здійснювати психодіагностику
  • наявність досвіду роботи з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР
  • проходження супервізій та інтервізій
  • володіння іноземними мовами і членство в професійних асоціаціях (буде перевагою)

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Фахівець з психологічної підтримки у відділ захисту дітей

Міжнародний комітет порятунку (IRC) шукає фахівця з психологічної підтримки у відділ захисту дітей в Одесі (з частими відрядженнями на локації на місцях) й готовий платити йому до 67 000 гривень.

Вимоги й обов'язки:

  • вища освіта в галузі соціальної роботи, психології, освіти, прав людини, соціальних наук, гуманітарних наук або в іншій суміжній галузі
  • попередній досвід у впровадженні подібних програм для дітей та продемонстроване розуміння роботи з дітьми (особливо з вразливими дітьми та тими, які перебувають під загрозою насильства, експлуатації, зловживань або нехтування)
  • досвід роботи з громадою, залучення та участі громади, а також роботи з дітьми, які постраждали від конфлікту
  • чітке розуміння та зацікавленість у благополуччі дітей та підтримці їх відновлення після пережитого насильства
  • позитивне та професійне ставлення (включаючи здатність керувати та добре працювати в команді)
  • здатність вести документацію та писати прості та базові звіти про діяльність
  • вміння чесно, професійно та зважено говорити на делікатні теми
  • розуміння та здатність забезпечувати конфіденційність і повагу до клієнтів/бенефіціарів
  • високий ступінь гнучкості та висока здатність організовувати роботу (дотримуватися встановлених термінів, зберігати самоконтроль, розставляти пріоритети в роботі під тиском, координувати декілька завдань та бути уважним до деталей)
  • комп'ютерна грамотність (включаючи Microsoft Word та Excel)
  • вільне володіння українською та російською мовами, базові навички володіння англійською

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Клінічний психолог

Міжнародний комітет порятунку (IRC) шукає також клінічного психолога (з гуманітарної сфери) й готовий платити йому майже 62 000 гривень.

Психолог відповідатиме за надання безпосередньої підтримки та догляду за особами з високого ризику в Харківській області, які постраждали від гуманітарної кризи.

Вимоги й обов'язки:

  • ступінь бакалавра психології або вище
  • щонайменше три роки професійного досвіду практики клінічної психології та надання спеціалізованих психологічних консультацій у гуманітарному середовищі
  • навчання, сертифікація та досвід використання психологічних втручань на основі доказових методів
  • знання та досвід у клінічному нагляді, навчанні та інструктуванні інших
  • досвід оцінювання, розробки програм, оцінювання, технічної підготовки та нагляду
  • знання та досвід використання встановлених міжвідомчих стандартів і рекомендацій щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях
  • чітке розуміння принципів захисту, ведення справ і догляду, орієнтованого на клієнта, у гуманітарних умовах
  • вільне володіння українською та російською мовами (англійська буде перевагою)
  • повна професійна компетентність у Microsoft Office Suite (особливо Word, Excel, Outlook та PowerPoint)

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 способів отримати безкоштовну допомогу психолога онлайн.

Читайте також, як допомогти дитині пережити розлуку з одним із батьків під час війни.

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