Найкращі вакансії для психологів із зарплатами понад 60 тисяч
Робота психолога - відповідальна й виснажлива, проте напрочуд важлива як для дорослих, так і для дітей. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило кількість людей, які шукають якісного спеціаліста.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найбільш оплачувані вакансії для психологів в Україні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Robota.ua, Work.ua.
Психолог у центр соцслужб
Святошинський районний центр соціальних служб у місті Києві шукає психолога і готовий платити йому до 120 000 гривень.
Вимоги й обов'язки:
- вища освіта за фахом психолог (спеціаліст, магістр)
- досвід роботи за спеціальністю (бажано)
- знання законодавства у сфері надання соціальних послуг
- розуміння основ етики та професійного спілкування
- знання методик діагностики, психокорекційної роботи та психопрофілактики
- організація та надання соціально-психологічної підтримки як на території центру соціальних служб, так і за місцем проживання/перебування клієнта
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Фахівець з морально-психологічного забезпечення
Національна академія Сухопутних військ набирає на навчання офіцерів запасу з подальшим працевлаштуванням за військово-обліковою спеціальністю "Морально-психологічне забезпечення". Ці спеціалісти зможуть отримувати до 120 000 гривень.
Вимоги й обов'язки:
- психологічна або психотерапевтична/психіатрична освіта
- офіцер запасу із будь-якою військово-обліковою спеціальністю - ВОС (за умови наявності психологічної освіти)
- відмінне володіння українською мовою
- досвід практичної психологічної роботи (буде перевагою)
- військова служба, участь у бойових діях (буде перевагою)
- вміння проводити заходи психологічної підготовки особового складу підрозділу до виконання бойових завдань
- оцінювання та оперативне реагування на зміни психологічної готовності та стійкості особового складу
- проведення заходів відновлення психологічної готовності та стійкості особового складу
- участь у реабілітації та ресоціалізації військовослужбовців до цивільного життя
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Психолог на базі громади
Міжнародна некомерційна організація з розвитку людського потенціалу (що працює у понад 70 країнах світу і прагне довгостроково покращувати життя шляхом просування інтегрованих рішень на місцях) під назвою FHI 360 шукає психолога на базі громади й готова платити йому до 82 000 гривень.
Діяльність організації спрямована на найбільш незахищені райони у східних і південних областях України, а психосоціальна підтримка є ключовим компонентом гуманітарного реагування.
Вимоги й обов'язки:
- вища освіта в галузі соціальної роботи, громадського здоров'я, психології або суміжних галузях
- досвід роботи з наслідками воєнної травми впродовж одного-двох років
- знання механізмів підвищення життєстійкості людей під час затяжної кризи
- щонайменше один рік досвіду проведення груп психосоціальної підтримки
- вільне володіння українською та російською мовами
- володіння англійською мовою (буде перевагою)
- знання специфіки роботи з людьми, які постраждали від війни в Україні - обов'язкове
- досвід роботи у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (буде перевагою)
- навички фасилітації груп та управління груповою динамікою
- вміння слухати
- гнучкість, адаптивність до мінливого середовища
- стресостійкість у роботі в складних умовах
- навички емоційної регуляції, самодопомоги та самозцілення
- здатність зберігати конфіденційність бенефіціарів та пов'язаної з ними інформації
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Практичний психолог
Працювати віддалено із зарплатою до 80 000 гривень пропонують практичному психологу. Йому потрібно буде проводити вебінари для батьків підлітків зі США та Європи, а також створювати контент для чату з корисними порадами й рекомендаціями.
Вимоги й обов'язки:
- вища психологічна освіта
- досвід роботи практичним психологом від одного року
- вільна англійська мова
- навички активного слухання, емпатії, вміння не засуджувати
- досвід проведення групових консультацій
- вміння працювати з платформами Zoom та Google Meet
- вміння готувати матеріали для вебінарів і створювати короткі відео для соціальних мереж
- досвід проведення опитувань для збору відгуків та їхній аналіз
- вміння вести звітність
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Військовий психолог
Команда Wellbeing Company запрошує до тривалої співпраці військових психологів та психотерапевтів і готова платити їм до 70 000 гривень. Компанія на постійній основі співпрацює з корпоративним сектором і, як один з основних напрямків діяльності, надає психологічну допомогу військовим та ветеранам, а також їхнім родичам та близьким.
Вимоги й обов'язки:
- вища психологічна чи медична освіта в акредитованому ВУЗі
- офіцер запасу із будь-якою військово-обліковою спеціальністю - ВОС (за умови наявності психологічної освіти)
- можливість консультувати в неробочий час - ранок, вечір, вихідні
- наявність реальних навичок - розрізняти межові психологічні стани, надавати кризову та психоедукаційну допомогу онлайн, здійснювати психодіагностику
- наявність досвіду роботи з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР
- проходження супервізій та інтервізій
- володіння іноземними мовами і членство в професійних асоціаціях (буде перевагою)
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Фахівець з психологічної підтримки у відділ захисту дітей
Міжнародний комітет порятунку (IRC) шукає фахівця з психологічної підтримки у відділ захисту дітей в Одесі (з частими відрядженнями на локації на місцях) й готовий платити йому до 67 000 гривень.
Вимоги й обов'язки:
- вища освіта в галузі соціальної роботи, психології, освіти, прав людини, соціальних наук, гуманітарних наук або в іншій суміжній галузі
- попередній досвід у впровадженні подібних програм для дітей та продемонстроване розуміння роботи з дітьми (особливо з вразливими дітьми та тими, які перебувають під загрозою насильства, експлуатації, зловживань або нехтування)
- досвід роботи з громадою, залучення та участі громади, а також роботи з дітьми, які постраждали від конфлікту
- чітке розуміння та зацікавленість у благополуччі дітей та підтримці їх відновлення після пережитого насильства
- позитивне та професійне ставлення (включаючи здатність керувати та добре працювати в команді)
- здатність вести документацію та писати прості та базові звіти про діяльність
- вміння чесно, професійно та зважено говорити на делікатні теми
- розуміння та здатність забезпечувати конфіденційність і повагу до клієнтів/бенефіціарів
- високий ступінь гнучкості та висока здатність організовувати роботу (дотримуватися встановлених термінів, зберігати самоконтроль, розставляти пріоритети в роботі під тиском, координувати декілька завдань та бути уважним до деталей)
- комп'ютерна грамотність (включаючи Microsoft Word та Excel)
- вільне володіння українською та російською мовами, базові навички володіння англійською
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Клінічний психолог
Міжнародний комітет порятунку (IRC) шукає також клінічного психолога (з гуманітарної сфери) й готовий платити йому майже 62 000 гривень.
Психолог відповідатиме за надання безпосередньої підтримки та догляду за особами з високого ризику в Харківській області, які постраждали від гуманітарної кризи.
Вимоги й обов'язки:
- ступінь бакалавра психології або вище
- щонайменше три роки професійного досвіду практики клінічної психології та надання спеціалізованих психологічних консультацій у гуманітарному середовищі
- навчання, сертифікація та досвід використання психологічних втручань на основі доказових методів
- знання та досвід у клінічному нагляді, навчанні та інструктуванні інших
- досвід оцінювання, розробки програм, оцінювання, технічної підготовки та нагляду
- знання та досвід використання встановлених міжвідомчих стандартів і рекомендацій щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях
- чітке розуміння принципів захисту, ведення справ і догляду, орієнтованого на клієнта, у гуманітарних умовах
- вільне володіння українською та російською мовами (англійська буде перевагою)
- повна професійна компетентність у Microsoft Office Suite (особливо Word, Excel, Outlook та PowerPoint)
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 способів отримати безкоштовну допомогу психолога онлайн.
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