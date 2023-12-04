Найкращі вакансії для психологів із зарплатами понад 60 тисяч

Робота психолога - відповідальна й виснажлива, проте напрочуд важлива як для дорослих, так і для дітей. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило кількість людей, які шукають якісного спеціаліста.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Robota.ua, Work.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найбільш оплачувані вакансії для психологів в Україні.

Психолог у центр соцслужб

Святошинський районний центр соціальних служб у місті Києві шукає психолога і готовий платити йому до 120 000 гривень.

Вимоги й обов'язки:

вища освіта за фахом психолог (спеціаліст, магістр)

досвід роботи за спеціальністю (бажано)

знання законодавства у сфері надання соціальних послуг

розуміння основ етики та професійного спілкування

знання методик діагностики, психокорекційної роботи та психопрофілактики

організація та надання соціально-психологічної підтримки як на території центру соціальних служб, так і за місцем проживання/перебування клієнта

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Фахівець з морально-психологічного забезпечення

Національна академія Сухопутних військ набирає на навчання офіцерів запасу з подальшим працевлаштуванням за військово-обліковою спеціальністю "Морально-психологічне забезпечення". Ці спеціалісти зможуть отримувати до 120 000 гривень.

Вимоги й обов'язки:

психологічна або психотерапевтична/психіатрична освіта

офіцер запасу із будь-якою військово-обліковою спеціальністю - ВОС (за умови наявності психологічної освіти)

відмінне володіння українською мовою

досвід практичної психологічної роботи (буде перевагою)

військова служба, участь у бойових діях (буде перевагою)

вміння проводити заходи психологічної підготовки особового складу підрозділу до виконання бойових завдань

оцінювання та оперативне реагування на зміни психологічної готовності та стійкості особового складу

проведення заходів відновлення психологічної готовності та стійкості особового складу

участь у реабілітації та ресоціалізації військовослужбовців до цивільного життя

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Психолог на базі громади

Міжнародна некомерційна організація з розвитку людського потенціалу (що працює у понад 70 країнах світу і прагне довгостроково покращувати життя шляхом просування інтегрованих рішень на місцях) під назвою FHI 360 шукає психолога на базі громади й готова платити йому до 82 000 гривень.

Діяльність організації спрямована на найбільш незахищені райони у східних і південних областях України, а психосоціальна підтримка є ключовим компонентом гуманітарного реагування.

Вимоги й обов'язки:

вища освіта в галузі соціальної роботи, громадського здоров'я, психології або суміжних галузях

досвід роботи з наслідками воєнної травми впродовж одного-двох років

знання механізмів підвищення життєстійкості людей під час затяжної кризи

щонайменше один рік досвіду проведення груп психосоціальної підтримки

вільне володіння українською та російською мовами

володіння англійською мовою (буде перевагою)

знання специфіки роботи з людьми, які постраждали від війни в Україні - обов'язкове

досвід роботи у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (буде перевагою)

навички фасилітації груп та управління груповою динамікою

вміння слухати

гнучкість, адаптивність до мінливого середовища

стресостійкість у роботі в складних умовах

навички емоційної регуляції, самодопомоги та самозцілення

здатність зберігати конфіденційність бенефіціарів та пов'язаної з ними інформації

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Практичний психолог

Працювати віддалено із зарплатою до 80 000 гривень пропонують практичному психологу. Йому потрібно буде проводити вебінари для батьків підлітків зі США та Європи, а також створювати контент для чату з корисними порадами й рекомендаціями.

Вимоги й обов'язки:

вища психологічна освіта

досвід роботи практичним психологом від одного року

вільна англійська мова

навички активного слухання, емпатії, вміння не засуджувати

досвід проведення групових консультацій

вміння працювати з платформами Zoom та Google Meet

вміння готувати матеріали для вебінарів і створювати короткі відео для соціальних мереж

досвід проведення опитувань для збору відгуків та їхній аналіз

вміння вести звітність

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Військовий психолог

Команда Wellbeing Company запрошує до тривалої співпраці військових психологів та психотерапевтів і готова платити їм до 70 000 гривень. Компанія на постійній основі співпрацює з корпоративним сектором і, як один з основних напрямків діяльності, надає психологічну допомогу військовим та ветеранам, а також їхнім родичам та близьким.

Вимоги й обов'язки:

вища психологічна чи медична освіта в акредитованому ВУЗі

офіцер запасу із будь-якою військово-обліковою спеціальністю - ВОС (за умови наявності психологічної освіти)

можливість консультувати в неробочий час - ранок, вечір, вихідні

наявність реальних навичок - розрізняти межові психологічні стани, надавати кризову та психоедукаційну допомогу онлайн, здійснювати психодіагностику

наявність досвіду роботи з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР

проходження супервізій та інтервізій

володіння іноземними мовами і членство в професійних асоціаціях (буде перевагою)

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Фахівець з психологічної підтримки у відділ захисту дітей

Міжнародний комітет порятунку (IRC) шукає фахівця з психологічної підтримки у відділ захисту дітей в Одесі (з частими відрядженнями на локації на місцях) й готовий платити йому до 67 000 гривень.

Вимоги й обов'язки:

вища освіта в галузі соціальної роботи, психології, освіти, прав людини, соціальних наук, гуманітарних наук або в іншій суміжній галузі

попередній досвід у впровадженні подібних програм для дітей та продемонстроване розуміння роботи з дітьми (особливо з вразливими дітьми та тими, які перебувають під загрозою насильства, експлуатації, зловживань або нехтування)

досвід роботи з громадою, залучення та участі громади, а також роботи з дітьми, які постраждали від конфлікту

чітке розуміння та зацікавленість у благополуччі дітей та підтримці їх відновлення після пережитого насильства

позитивне та професійне ставлення (включаючи здатність керувати та добре працювати в команді)

здатність вести документацію та писати прості та базові звіти про діяльність

вміння чесно, професійно та зважено говорити на делікатні теми

розуміння та здатність забезпечувати конфіденційність і повагу до клієнтів/бенефіціарів

високий ступінь гнучкості та висока здатність організовувати роботу (дотримуватися встановлених термінів, зберігати самоконтроль, розставляти пріоритети в роботі під тиском, координувати декілька завдань та бути уважним до деталей)

комп'ютерна грамотність (включаючи Microsoft Word та Excel)

вільне володіння українською та російською мовами, базові навички володіння англійською

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Клінічний психолог

Міжнародний комітет порятунку (IRC) шукає також клінічного психолога (з гуманітарної сфери) й готовий платити йому майже 62 000 гривень.

Психолог відповідатиме за надання безпосередньої підтримки та догляду за особами з високого ризику в Харківській області, які постраждали від гуманітарної кризи.

Вимоги й обов'язки:

ступінь бакалавра психології або вище

щонайменше три роки професійного досвіду практики клінічної психології та надання спеціалізованих психологічних консультацій у гуманітарному середовищі

навчання, сертифікація та досвід використання психологічних втручань на основі доказових методів

знання та досвід у клінічному нагляді, навчанні та інструктуванні інших

досвід оцінювання, розробки програм, оцінювання, технічної підготовки та нагляду

знання та досвід використання встановлених міжвідомчих стандартів і рекомендацій щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях

чітке розуміння принципів захисту, ведення справ і догляду, орієнтованого на клієнта, у гуманітарних умовах

вільне володіння українською та російською мовами (англійська буде перевагою)

повна професійна компетентність у Microsoft Office Suite (особливо Word, Excel, Outlook та PowerPoint)

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