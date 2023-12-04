Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч
Работа психолога - ответственная и изнурительная, однако очень важна как для взрослых, так и для детей. Полномасштабное вторжение РФ в Украину существенно увеличило количество людей, ищущих качественного специалиста.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых наиболее оплачиваемых вакансиях для психологов в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Robota.ua, Work.ua.
Психолог в центр соцслужб
Святошинский районный центр социальных служб в Киеве ищет психолога и готов платить ему до 120 000 гривен.
Требования и обязанности:
- высшее образование по специальности психолог (специалист, магистр)
- опыт работы по специальности (желательно)
- знание законодательства в сфере предоставления социальных услуг
- понимание основ этики и профессионального общения
- знание методик диагностики, психокоррекционной работы и психопрофилактики
- организация и предоставление социально-психологической поддержки как на территории центра социальных служб, так и по месту жительства/нахождения клиента
Скриншот
Специалист по морально-психологическому обеспечению
Национальная академия Сухопутных войск набирает на обучение офицеров запаса с последующим трудоустройством по военно-учетной специальности "Морально-психологическое обеспечение". Эти специалисты смогут получать до 120 000 гривен.
Требования и обязанности:
- психологическое или психотерапевтическое/психиатрическое образование
- офицер запаса с любой военно-учетной специальностью - ВУС (при наличии психологического образования)
- отличное владение украинским языком
- опыт практической психологической работы (будет преимуществом)
- военная служба, участие в боевых действиях (будет преимуществом)
- умение проводить мероприятия психологической подготовки личного состава подразделения к выполнению боевых задач
- оценка и оперативное реагирование на изменения психологической готовности и устойчивости личного состава
- проведение мероприятий по восстановлению психологической готовности и устойчивости личного состава
- участие в реабилитации и ресоциализации военнослужащих в гражданскую жизнь
Скриншот
Психолог на базе общин
Международная некоммерческая организация по развитию человеческого потенциала (работающая более чем в 70 странах мира и стремящаяся долгосрочно улучшать жизнь путем продвижения интегрированных решений на местах) под названием FHI 360 ищет психолога на базе общин и готова платить ему до 82 000 гривен.
Деятельность организации направлена на наиболее незащищенные районы в восточных и южных областях Украины, а психосоциальная поддержка является ключевым компонентом гуманитарного реагирования.
Требования и обязанности:
- высшее образование в области социальной работы, общественного здоровья, психологии или смежных отраслях
- опыт работы с последствиями военной травмы в течение одного-двух лет
- знание механизмов повышения жизнестойкости людей во время затяжного кризиса
- по крайней мере один год опыта проведения групп психосоциальной поддержки
- свободное владение украинским и русским языками
- владение английским языком (будет преимуществом)
- знание специфики работы с людьми, пострадавшими от войны в Украине - обязательное
- опыт работы в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки (будет преимуществом)
- навыки фасилитации групп и управления групповой динамикой
- умение слушать
- гибкость, адаптивность к изменяющейся среде
- стрессоустойчивость в работе в сложных условиях
- навыки эмоциональной регуляции, самопомощи и самоисцеления
- способность сохранять конфиденциальность бенефициаров и связанной с ними информации
Скриншот
Практический психолог
Работать удаленно с зарплатой до 80 000 гривен предлагают практическому психологу. Ему нужно будет проводить вебинары для родителей подростков из США и Европы, а также создавать контент для чата с полезными советами и рекомендациями.
Требования и обязанности:
- высшее психологическое образование
- опыт работы практическим психологом от одного года
- свободный английский язык
- навыки активного слушания, эмпатии, умение не осуждать
- опыт проведения групповых консультаций
- умение работать с платформами Zoom и Google Meet
- умение готовить материалы для вебинаров и создавать короткие видео для социальных сетей
- опыт проведения опросов для сбора отзывов и их анализ
- умение вести отчетность
Скриншот
Военный психолог
Команда Wellbeing Company приглашает к длительному сотрудничеству военных психологов и психотерапевтов и готова платить им до 70 000 гривен. Компания на постоянной основе сотрудничает с корпоративным сектором и как одно из основных направлений деятельности оказывает психологическую помощь военным и ветеранам, а также их родственникам и близким.
Требования и обязанности:
- высшее психологическое или медицинское образование в аккредитованном ВУЗе
- офицер запаса с любой военно-учетной специальностью - ВУС (при наличии психологического образования)
- возможность консультировать в нерабочее время - утро, вечер, выходные
- наличие реальных навыков - различать граничные психологические состояния, оказывать кризисную и психоэдукационную помощь онлайн, осуществлять психодиагностику
- наличие опыта работы с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР
- прохождение супервизий и интервизий
- владение иностранными языками и членство в профессиональных ассоциациях (будет преимуществом)
Скриншот
Специалист психологической поддержки в отдел защиты детей
Международный комитет спасения (IRC) ищет специалиста по психологической поддержке в отделе защиты детей в Одессе (с частыми командировками на локации на местах) и готов платить ему до 67 000 гривен.
Требования и обязанности:
- высшее образование в области социальной работы, психологии, образования, прав человека, социальных наук, гуманитарных наук или в другой смежной области
- предыдущий опыт во внедрении подобных программ для детей и продемонстрированное понимание работы с детьми (особенно с уязвимыми детьми и находящимися под угрозой насилия, эксплуатации, злоупотреблений или пренебрежения)
- опыт работы с общиной, привлечения и участия общины, а также работы с детьми, пострадавшими от конфликта
- четкое понимание и заинтересованность в благополучии детей и поддержке их восстановления после пережитого насилия
- позитивное и профессиональное отношение (включая способность управлять и хорошо работать в команде)
- способность вести документацию и писать простые и базовые отчеты о деятельности
- умение честно, профессионально и взвешенно говорить на щекотливые темы
- понимание и способность обеспечивать конфиденциальность и уважение к клиентам/бенефициарам
- высокая степень гибкости и высокая способность организовывать работу (соблюдать установленные сроки, сохранять самоконтроль, расставлять приоритеты в работе под давлением, координировать несколько задач и быть внимательным к деталям)
- компьютерная грамотность (включая Microsoft Word и Excel)
- свободное владение украинским и русским языками, базовые навыки владения английским
Скриншот
Клинический психолог
Международный комитет спасения (IRC) ищет также клинического психолога (из гуманитарной сферы) и готов платить ему почти 62 000 гривен.
Психолог будет отвечать за предоставление непосредственной поддержки и ухода за лицами высокого риска в Харьковской области, которые пострадали от гуманитарного кризиса.
Требования и обязанности:
- степень бакалавра психологии или выше
- не менее трех лет профессионального опыта практики клинической психологии и предоставления специализированных психологических консультаций в гуманитарной среде
- обучение, сертификация и опыт использования психологических вмешательств на основе доказательных методов
- знания и опыт в клиническом надзоре, обучении и инструктировании других
- опыт оценивания, разработки программ, оценки, технической подготовки и наблюдения
- знание и опыт использования установленных межведомственных стандартов и рекомендаций по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в чрезвычайных ситуациях
- четкое понимание принципов защиты, ведения дел и ухода, ориентированного на клиента, в гуманитарных условиях
- свободное владение украинским и русским языками (английский будет преимуществом)
- полная профессиональная компетентность в Microsoft Office Suite (особенно Word, Excel, Outlook и PowerPoint)
Скриншот
Напомним, ранее мы рассказывали о 10 способах получить бесплатную помощь психолога онлайн.
Читайте также, как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей во время войны.