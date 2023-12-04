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Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч

Понедельник 04 декабря 2023 19:20
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Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч Психологическая поддержка важна для каждого (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Работа психолога - ответственная и изнурительная, однако очень важна как для взрослых, так и для детей. Полномасштабное вторжение РФ в Украину существенно увеличило количество людей, ищущих качественного специалиста.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых наиболее оплачиваемых вакансиях для психологов в Украине.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Robota.ua, Work.ua.

Психолог в центр соцслужб

Святошинский районный центр социальных служб в Киеве ищет психолога и готов платить ему до 120 000 гривен.

Требования и обязанности:

  • высшее образование по специальности психолог (специалист, магистр)
  • опыт работы по специальности (желательно)
  • знание законодательства в сфере предоставления социальных услуг
  • понимание основ этики и профессионального общения
  • знание методик диагностики, психокоррекционной работы и психопрофилактики
  • организация и предоставление социально-психологической поддержки как на территории центра социальных служб, так и по месту жительства/нахождения клиента

Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысячСкриншот

Специалист по морально-психологическому обеспечению

Национальная академия Сухопутных войск набирает на обучение офицеров запаса с последующим трудоустройством по военно-учетной специальности "Морально-психологическое обеспечение". Эти специалисты смогут получать до 120 000 гривен.

Требования и обязанности:

  • психологическое или психотерапевтическое/психиатрическое образование
  • офицер запаса с любой военно-учетной специальностью - ВУС (при наличии психологического образования)
  • отличное владение украинским языком
  • опыт практической психологической работы (будет преимуществом)
  • военная служба, участие в боевых действиях (будет преимуществом)
  • умение проводить мероприятия психологической подготовки личного состава подразделения к выполнению боевых задач
  • оценка и оперативное реагирование на изменения психологической готовности и устойчивости личного состава
  • проведение мероприятий по восстановлению психологической готовности и устойчивости личного состава
  • участие в реабилитации и ресоциализации военнослужащих в гражданскую жизнь

Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч

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Психолог на базе общин

Международная некоммерческая организация по развитию человеческого потенциала (работающая более чем в 70 странах мира и стремящаяся долгосрочно улучшать жизнь путем продвижения интегрированных решений на местах) под названием FHI 360 ищет психолога на базе общин и готова платить ему до 82 000 гривен.

Деятельность организации направлена на наиболее незащищенные районы в восточных и южных областях Украины, а психосоциальная поддержка является ключевым компонентом гуманитарного реагирования.

Требования и обязанности:

  • высшее образование в области социальной работы, общественного здоровья, психологии или смежных отраслях
  • опыт работы с последствиями военной травмы в течение одного-двух лет
  • знание механизмов повышения жизнестойкости людей во время затяжного кризиса
  • по крайней мере один год опыта проведения групп психосоциальной поддержки
  • свободное владение украинским и русским языками
  • владение английским языком (будет преимуществом)
  • знание специфики работы с людьми, пострадавшими от войны в Украине - обязательное
  • опыт работы в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки (будет преимуществом)
  • навыки фасилитации групп и управления групповой динамикой
  • умение слушать
  • гибкость, адаптивность к изменяющейся среде
  • стрессоустойчивость в работе в сложных условиях
  • навыки эмоциональной регуляции, самопомощи и самоисцеления
  • способность сохранять конфиденциальность бенефициаров и связанной с ними информации

Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч

Скриншот

Практический психолог

Работать удаленно с зарплатой до 80 000 гривен предлагают практическому психологу. Ему нужно будет проводить вебинары для родителей подростков из США и Европы, а также создавать контент для чата с полезными советами и рекомендациями.

Требования и обязанности:

  • высшее психологическое образование
  • опыт работы практическим психологом от одного года
  • свободный английский язык
  • навыки активного слушания, эмпатии, умение не осуждать
  • опыт проведения групповых консультаций
  • умение работать с платформами Zoom и Google Meet
  • умение готовить материалы для вебинаров и создавать короткие видео для социальных сетей
  • опыт проведения опросов для сбора отзывов и их анализ
  • умение вести отчетность

Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысячСкриншот

Военный психолог

Команда Wellbeing Company приглашает к длительному сотрудничеству военных психологов и психотерапевтов и готова платить им до 70 000 гривен. Компания на постоянной основе сотрудничает с корпоративным сектором и как одно из основных направлений деятельности оказывает психологическую помощь военным и ветеранам, а также их родственникам и близким.

Требования и обязанности:

  • высшее психологическое или медицинское образование в аккредитованном ВУЗе
  • офицер запаса с любой военно-учетной специальностью - ВУС (при наличии психологического образования)
  • возможность консультировать в нерабочее время - утро, вечер, выходные
  • наличие реальных навыков - различать граничные психологические состояния, оказывать кризисную и психоэдукационную помощь онлайн, осуществлять психодиагностику
  • наличие опыта работы с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР
  • прохождение супервизий и интервизий
  • владение иностранными языками и членство в профессиональных ассоциациях (будет преимуществом) Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч

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Специалист психологической поддержки в отдел защиты детей

Международный комитет спасения (IRC) ищет специалиста по психологической поддержке в отделе защиты детей в Одессе (с частыми командировками на локации на местах) и готов платить ему до 67 000 гривен.

Требования и обязанности:

  • высшее образование в области социальной работы, психологии, образования, прав человека, социальных наук, гуманитарных наук или в другой смежной области
  • предыдущий опыт во внедрении подобных программ для детей и продемонстрированное понимание работы с детьми (особенно с уязвимыми детьми и находящимися под угрозой насилия, эксплуатации, злоупотреблений или пренебрежения)
  • опыт работы с общиной, привлечения и участия общины, а также работы с детьми, пострадавшими от конфликта
  • четкое понимание и заинтересованность в благополучии детей и поддержке их восстановления после пережитого насилия
  • позитивное и профессиональное отношение (включая способность управлять и хорошо работать в команде)
  • способность вести документацию и писать простые и базовые отчеты о деятельности
  • умение честно, профессионально и взвешенно говорить на щекотливые темы
  • понимание и способность обеспечивать конфиденциальность и уважение к клиентам/бенефициарам
  • высокая степень гибкости и высокая способность организовывать работу (соблюдать установленные сроки, сохранять самоконтроль, расставлять приоритеты в работе под давлением, координировать несколько задач и быть внимательным к деталям)
  • компьютерная грамотность (включая Microsoft Word и Excel)
  • свободное владение украинским и русским языками, базовые навыки владения английским

Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысячСкриншот

Клинический психолог

Международный комитет спасения (IRC) ищет также клинического психолога (из гуманитарной сферы) и готов платить ему почти 62 000 гривен.

Психолог будет отвечать за предоставление непосредственной поддержки и ухода за лицами высокого риска в Харьковской области, которые пострадали от гуманитарного кризиса.

Требования и обязанности:

  • степень бакалавра психологии или выше
  • не менее трех лет профессионального опыта практики клинической психологии и предоставления специализированных психологических консультаций в гуманитарной среде
  • обучение, сертификация и опыт использования психологических вмешательств на основе доказательных методов
  • знания и опыт в клиническом надзоре, обучении и инструктировании других
  • опыт оценивания, разработки программ, оценки, технической подготовки и наблюдения
  • знание и опыт использования установленных межведомственных стандартов и рекомендаций по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в чрезвычайных ситуациях
  • четкое понимание принципов защиты, ведения дел и ухода, ориентированного на клиента, в гуманитарных условиях
  • свободное владение украинским и русским языками (английский будет преимуществом)
  • полная профессиональная компетентность в Microsoft Office Suite (особенно Word, Excel, Outlook и PowerPoint)

Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч

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Напомним, ранее мы рассказывали о 10 способах получить бесплатную помощь психолога онлайн.

Читайте также, как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей во время войны.

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