Лучшие вакансии для психологов с зарплатами более 60 тысяч

Работа психолога - ответственная и изнурительная, однако очень важна как для взрослых, так и для детей. Полномасштабное вторжение РФ в Украину существенно увеличило количество людей, ищущих качественного специалиста.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых наиболее оплачиваемых вакансиях для психологов в Украине.

Психолог в центр соцслужб

Святошинский районный центр социальных служб в Киеве ищет психолога и готов платить ему до 120 000 гривен.

Требования и обязанности:

высшее образование по специальности психолог (специалист, магистр)

опыт работы по специальности (желательно)

знание законодательства в сфере предоставления социальных услуг

понимание основ этики и профессионального общения

знание методик диагностики, психокоррекционной работы и психопрофилактики

организация и предоставление социально-психологической поддержки как на территории центра социальных служб, так и по месту жительства/нахождения клиента

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Специалист по морально-психологическому обеспечению

Национальная академия Сухопутных войск набирает на обучение офицеров запаса с последующим трудоустройством по военно-учетной специальности "Морально-психологическое обеспечение". Эти специалисты смогут получать до 120 000 гривен.

Требования и обязанности:

психологическое или психотерапевтическое/психиатрическое образование

офицер запаса с любой военно-учетной специальностью - ВУС (при наличии психологического образования)

отличное владение украинским языком

опыт практической психологической работы (будет преимуществом)

военная служба, участие в боевых действиях (будет преимуществом)

умение проводить мероприятия психологической подготовки личного состава подразделения к выполнению боевых задач

оценка и оперативное реагирование на изменения психологической готовности и устойчивости личного состава

проведение мероприятий по восстановлению психологической готовности и устойчивости личного состава

участие в реабилитации и ресоциализации военнослужащих в гражданскую жизнь

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Психолог на базе общин

Международная некоммерческая организация по развитию человеческого потенциала (работающая более чем в 70 странах мира и стремящаяся долгосрочно улучшать жизнь путем продвижения интегрированных решений на местах) под названием FHI 360 ищет психолога на базе общин и готова платить ему до 82 000 гривен.

Деятельность организации направлена на наиболее незащищенные районы в восточных и южных областях Украины, а психосоциальная поддержка является ключевым компонентом гуманитарного реагирования.

Требования и обязанности:

высшее образование в области социальной работы, общественного здоровья, психологии или смежных отраслях

опыт работы с последствиями военной травмы в течение одного-двух лет

знание механизмов повышения жизнестойкости людей во время затяжного кризиса

по крайней мере один год опыта проведения групп психосоциальной поддержки

свободное владение украинским и русским языками

владение английским языком (будет преимуществом)

знание специфики работы с людьми, пострадавшими от войны в Украине - обязательное

опыт работы в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки (будет преимуществом)

навыки фасилитации групп и управления групповой динамикой

умение слушать

гибкость, адаптивность к изменяющейся среде

стрессоустойчивость в работе в сложных условиях

навыки эмоциональной регуляции, самопомощи и самоисцеления

способность сохранять конфиденциальность бенефициаров и связанной с ними информации

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Практический психолог

Работать удаленно с зарплатой до 80 000 гривен предлагают практическому психологу. Ему нужно будет проводить вебинары для родителей подростков из США и Европы, а также создавать контент для чата с полезными советами и рекомендациями.

Требования и обязанности:

высшее психологическое образование

опыт работы практическим психологом от одного года

свободный английский язык

навыки активного слушания, эмпатии, умение не осуждать

опыт проведения групповых консультаций

умение работать с платформами Zoom и Google Meet

умение готовить материалы для вебинаров и создавать короткие видео для социальных сетей

опыт проведения опросов для сбора отзывов и их анализ

умение вести отчетность

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Военный психолог

Команда Wellbeing Company приглашает к длительному сотрудничеству военных психологов и психотерапевтов и готова платить им до 70 000 гривен. Компания на постоянной основе сотрудничает с корпоративным сектором и как одно из основных направлений деятельности оказывает психологическую помощь военным и ветеранам, а также их родственникам и близким.

Требования и обязанности:

высшее психологическое или медицинское образование в аккредитованном ВУЗе

офицер запаса с любой военно-учетной специальностью - ВУС (при наличии психологического образования)

возможность консультировать в нерабочее время - утро, вечер, выходные

наличие реальных навыков - различать граничные психологические состояния, оказывать кризисную и психоэдукационную помощь онлайн, осуществлять психодиагностику

наличие опыта работы с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР

прохождение супервизий и интервизий

владение иностранными языками и членство в профессиональных ассоциациях (будет преимуществом)

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Специалист психологической поддержки в отдел защиты детей

Международный комитет спасения (IRC) ищет специалиста по психологической поддержке в отделе защиты детей в Одессе (с частыми командировками на локации на местах) и готов платить ему до 67 000 гривен.

Требования и обязанности:

высшее образование в области социальной работы, психологии, образования, прав человека, социальных наук, гуманитарных наук или в другой смежной области

предыдущий опыт во внедрении подобных программ для детей и продемонстрированное понимание работы с детьми (особенно с уязвимыми детьми и находящимися под угрозой насилия, эксплуатации, злоупотреблений или пренебрежения)

опыт работы с общиной, привлечения и участия общины, а также работы с детьми, пострадавшими от конфликта

четкое понимание и заинтересованность в благополучии детей и поддержке их восстановления после пережитого насилия

позитивное и профессиональное отношение (включая способность управлять и хорошо работать в команде)

способность вести документацию и писать простые и базовые отчеты о деятельности

умение честно, профессионально и взвешенно говорить на щекотливые темы

понимание и способность обеспечивать конфиденциальность и уважение к клиентам/бенефициарам

высокая степень гибкости и высокая способность организовывать работу (соблюдать установленные сроки, сохранять самоконтроль, расставлять приоритеты в работе под давлением, координировать несколько задач и быть внимательным к деталям)

компьютерная грамотность (включая Microsoft Word и Excel)

свободное владение украинским и русским языками, базовые навыки владения английским

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Клинический психолог

Международный комитет спасения (IRC) ищет также клинического психолога (из гуманитарной сферы) и готов платить ему почти 62 000 гривен.

Психолог будет отвечать за предоставление непосредственной поддержки и ухода за лицами высокого риска в Харьковской области, которые пострадали от гуманитарного кризиса.

Требования и обязанности:

степень бакалавра психологии или выше

не менее трех лет профессионального опыта практики клинической психологии и предоставления специализированных психологических консультаций в гуманитарной среде

обучение, сертификация и опыт использования психологических вмешательств на основе доказательных методов

знания и опыт в клиническом надзоре, обучении и инструктировании других

опыт оценивания, разработки программ, оценки, технической подготовки и наблюдения

знание и опыт использования установленных межведомственных стандартов и рекомендаций по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в чрезвычайных ситуациях

четкое понимание принципов защиты, ведения дел и ухода, ориентированного на клиента, в гуманитарных условиях

свободное владение украинским и русским языками (английский будет преимуществом)

полная профессиональная компетентность в Microsoft Office Suite (особенно Word, Excel, Outlook и PowerPoint)

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