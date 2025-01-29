Найкращі тренди в дизайні спалень у 2025 році на думку дизайнерів (фото)

Текстуровані або оштукатурені стіни

Один із головних трендів - це фактурні стіни, створені за допомогою декоративного тинькування. Вона наноситься на поверхню, а потім розгладжується або спеціально текстурується для додання унікального рельєфу.

Цей метод може замінити плитку біля каміна або шпалери на акцентній стіні. Також цікаво виглядає нанесення тинькування на арочні отвори для створення додаткового акценту. Окрім естетики, така обробка додає інтер’єру глибини та вишуканості.

Текстуровані стіни (фото: Housebeautiful.com/Haris Kenjar)

"Бабусин шик"

Цей стиль поєднує в собі класичні візерунки, такі як смуги та квіти, з сучасною палітрою кольорів. Він став альтернативою мінімалізму, що домінував у попередні роки.

У такій спальні поєднуються драпіровані тканини, ретро-меблі та затишні текстури. Це створює атмосферу ностальгії, але з сучасним акцентом. Подібний стиль особливо підходить тим, хто цінує комфорт, домашній затишок та індивідуальність.

Дизайн в стилі "Бабусин шик" (фото: Housebeautiful.com/Laurey Glenn)

Драпіровані штори

Повне драпірування стіни за ліжком - один із найвишуканіших трендів цього року. Воно створює ефект закритого, камерного простору та додає глибини інтер’єру.

Вдале рішення - встановлення карниза трохи попереду стіни, щоб приховати кріплення штор. Такий прийом поєднує в собі функціональність і декоративність. Драпіровані тканини в нейтральних або насичених кольорах додадуть спальній зоні розкоші та гармонії.

Драпіровані штори (фото: Housebeautiful.com/Shade Degges)

Вбудоване освітлення

Настінні бра та підвісні світильники поступово витісняють традиційні настільні лампи. Це рішення дозволяє звільнити місце на приліжкових тумбах і зробити освітлення більш цілісним.

Для реалізації такої ідеї доведеться провести електропроводку та встановити вимикачі. Хоча це може коштувати дорожче, проте фінальний результат виглядає більш елегантно. Вбудоване освітлення допомагає створити правильну атмосферу для відпочинку та роботи в спальні.

Вбудоване освітлення (фото: Housebeautiful.com/Lisa Petrole)

Спальні з двоярусними ліжками

Багатофункціональні спальні з кількома спальними місцями стають все популярнішими. Особливо вони затребувані у заміських будинках або великих сім’ях. Такі кімнати часто включають вбудовані двоярусні ліжка або висувні механізми для додаткових місць.

Це не лише зручно, але й сприяє створенню теплої атмосфери для гостей та рідних. Крім того, подібний формат допомагає ефективно використовувати простір.

Спальні з двоярусними ліжками (фото: Housebeautiful.com/Emily Minton Redfield)

Вінтажні та ручні елементи

Дизайнери рекомендують додавати до інтер’єру унікальні предмети, які мають історію. Це можуть бути старовинні дзеркала, антикварні комоди або в’язані покривала ручної роботи. Подібні речі додають індивідуальності та роблять простір більш затишним.

Замість масового виробництва в тренді - ручна робота та предмети, які несуть особистий зміст. Такий підхід сприяє створенню автентичного дизайну, що відображає характер власника.

Вінтажні елементи у дизайні (фото: Housebeautiful.com/Dan Piassick)

Теплий мінімалізм

Мінімалізм у 2025 році перестає бути суворим і холодним. Натомість у моду входять м’які натуральні відтінки, такі як кремовий, теракотовий, відтінки деревини та каменю.

Головна мета - створити простір, що поєднує функціональність із затишком. Використання природних матеріалів додає гармонії та відчуття спокою. Такий стиль підходить тим, хто хоче зберегти простоту, але зробити її більш теплою та приємною для життя.

Стиль теплого мінімалізму (фото: Housebeautiful.com/Nicole Franzen)