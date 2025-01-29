Лучшие тренды в дизайне спален в 2025 году по мнению дизайнеров (фото)

Текстурированные или оштукатуренные стены

Один из главных трендов - это фактурные стены, созданные с помощью декоративной штукатурки. Она наносится на поверхность, а затем разглаживается или специально текстурируется для придания уникального рельефа.

Этот метод может заменить плитку возле камина или обои на акцентной стене. Также интересно выглядит нанесение штукатурки на арочные проемы для создания дополнительного акцента. Кроме эстетики, такая отделка добавляет интерьеру глубины и изысканности.

Текстурированные стены (фото: Housebeautiful.com/Haris Kenjar)

"Бабушкин шик"

Этот стиль сочетает в себе классические узоры, такие как полосы и цветы, с современной цветовой палитрой. Он стал альтернативой минимализму, который доминировал в предыдущие годы.

В такой спальне сочетаются драпированные ткани, ретро-мебель и уютные текстуры. Это создает атмосферу ностальгии, но с современным акцентом. Подобный стиль особенно подходит тем, кто ценит комфорт, домашний уют и индивидуальность.

Дизайн в стиле "Бабушкин шик" (фото: Housebeautiful.com/Laurey Glenn)

Драпированные шторы

Полная драпировка стены за кроватью - один из самых изысканных трендов этого года. Она создает эффект закрытого, камерного пространства и добавляет глубины интерьеру.

Удачное решение - установка карниза немного впереди стены, чтобы скрыть крепления штор. Такой прием сочетает в себе функциональность и декоративность. Драпированные ткани в нейтральных или насыщенных цветах придадут спальной зоне роскоши и гармонии.

Драпированные шторы (фото: Housebeautiful.com/Shade Degges)

Встроенное освещение

Настенные бра и подвесные светильники постепенно вытесняют традиционные настольные лампы. Это решение позволяет освободить место на прикроватных тумбах и сделать освещение более целостным.

Для реализации такой идеи придется провести электропроводку и установить выключатели. Хотя это может стоить дороже, однако финальный результат выглядит более элегантно. Встроенное освещение помогает создать правильную атмосферу для отдыха и работы в спальне.

Встроенное освещение (фото: Housebeautiful.com/Lisa Petrole)

Спальни с двухъярусными кроватями

Многофункциональные спальни с несколькими спальными местами становятся все популярнее. Особенно они востребованы в загородных домах или больших семьях. Такие комнаты часто включают встроенные двухъярусные кровати или выдвижные механизмы для дополнительных мест.

Это не только удобно, но и способствует созданию теплой атмосферы для гостей и родных. Кроме того, подобный формат помогает эффективно использовать пространство.

Спальни с двухъярусными кроватями (фото: Housebeautiful.com/Emily Minton Redfield)

Винтажные и ручные элементы

Дизайнеры рекомендуют добавлять в интерьер уникальные предметы, которые имеют историю. Это могут быть старинные зеркала, антикварные комоды или вязаные покрывала ручной работы. Подобные вещи добавляют индивидуальности и делают пространство более уютным.

Вместо массового производства в тренде - ручная работа и предметы, которые несут личный смысл. Такой подход способствует созданию аутентичного дизайна, отражающего характер владельца.

Винтажные элементы в дизайне (фото: Housebeautiful.com/Dan Piassick)

Теплый минимализм

Минимализм в 2025 году перестает быть строгим и холодным. Вместо этого в моду входят мягкие натуральные оттенки, такие как кремовый, терракотовый, оттенки древесины и камня.

Главная цель - создать пространство, сочетающее функциональность с уютом. Использование природных материалов добавляет гармонии и ощущение спокойствия. Такой стиль подходит тем, кто хочет сохранить простоту, но сделать ее более теплой и приятной для жизни.

Стиль теплого минимализма (фото: Housebeautiful.com/Nicole Franzen)